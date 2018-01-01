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Ö-HABER
Urfa Ak Parti Listesini Eleştiren Pınarbaşı, Har Vurup Harman Savuruyor
Akçakale Yoluna Asfalt Dökülecekti
Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarından Ders Almalı
Genç Kız Sırrın’da Boğularak Can Verdi
Urfalı Fırıncılar Patlıcan Zammını Sordu
Birecik Hastane Sorunu Bakanlığa Taşındı
Dünya
ŞOK! 15 yaşındaki çocuk, sokak ortasında yakaladığı genç kızı...
Şok fantezisi olan genç anne, sevgilisini...
'Sen benim için aşağılıksın, beni eğlendir'
Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu!
Sapıklığın böylesi! Banyodaki süngerin içine...
Tehlikeli hamle! ABD, ölüm kusma makinesiyle meydan okudu
Yurt
Başbakan Süleyman Şah Türbesi Suriye'ye Geri Götürülecek
ŞanIIurfa'daki Lezzet Durakları
“Elektrik Kesintilerden Dolayı İş Yapamıyoruz”
Başkan Çiftçi, Gap Vadisi Bölgenin En Büyük Yeşil Alan Projesidir
Urfalı Sanatçının Eşinden Şok Açıklama
Karaköprü'de Elektrikler Neden Gidiyor?,Işte Cevabı
Güncel
Akar'dan Urfa'ya Ziyaret;Suriye ve Irak...
Harran Üniversitesinde Kuralar Çekildi...
Ceylanpınar'da İşkur Kuraları Çekildi,145 Kişi İş Sahibi Oldu!
Bayraktar'dan Bal Uyarısı;Harekete Geçilmeli!
Mecliste Çiftçiyi Düşünecekler mi?,Ziraat Odaları Meclis’e 3 vekil gönderdi…
Viranşehir Belediyesinden, İş-Kur Kurası
Asayiş
Urfa'da Karakolu Bombalayan Teröristler Yakalandı!
Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 1 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da 5 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da Maskeli Hırsız Operasyonu...
Urfalılar Dikkat! Akçakale’de Çocuk Hırsızı Alarmı
Ekonomi
Nohuta Devlet Müdahalesi,Pazartesi Başlıyor!
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Doların seçim sonuçlarına ilk tepkisi
Urfa'da,Yapılandırmaya Kaç Kişi Başvurdu?
Dedaş'tan Urfa'ya,95 Milyon TL...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Teknoloji
Başkan Peltek'ten,Üniversiteye Destek...
Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Sınır geliyor...
WhatsApp'a bir bomba özellik daha!
En Çok Mobil'de Kim Geziniyor?,Kadınlar mı,Erkekler mi?
Whatsapp Kullananlar Dikkat!
Facebook, Twitter ve WhatsApp kullananlar bu habere dikkat!
Spor
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!
Şirin,Urfaspor'da!
Tarih Belli Oldu...
Cebrail Karayel,Urfaspor'da!
Urfaspor'da Bir Ayrılık Daha,Ozan'ın Takımı Belli Oldu!
Yetim;Şampiyonluğa Kesin Gözüyle Bakıyoruz!
Sağlık
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Zabıtadan Operasyon,Hepsine El Konuldu!
Kırhan,Göreve Başladı
Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...
Balıklıgöl Devlet Hastanesinde,Bir İlk...
Hastanede Kriz Geçiren Doktora anında Müdahale Edildi
Kültür
Urfa, İçin Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor
Urfa'da Bulunuyor,UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilecek mi?
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor
Urfa Adamı ve Göbeklitepe,Cam'da!
Urfa’nın Tarihine Böyle Zarar Veriyorlar
Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...
Yazarlar
Video
Foto
Tülay Koyuncu
Hazımsızlık çekseniz de....
Mehmet Altun
NİHAYET BAŞARDINIZ..!
Mehmet Göktepe
ESKİ URFA'DA BAYAN LEYLİÇİ EVLERİ
Eyüp Bakan
Hayatın Anlamı var mı? Hayat Anlam Yaratma Süreci mi?
Halil Sakallı
Hukukun üstünlüğü mü dediniz..!
Akar'dan Urfa'ya Ziyaret;Suriye ve Irak...
Generkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şannlıurfa'ya geldi. Akar, Şanlıurfa- Suriye sınır hattındaki Süleyman Şah Türbesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Harran Üniversitesinde Kuralar Çekildi...
Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞKUR üzerinden Harran Üniversitesi’nde çalıştırılmak üzere başvuranların kura çekimi yapıldı.
Ceylanpınar'da İşkur Kuraları Çekildi,145 Kişi İş Sahibi Oldu!
İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) programı kapsamında Ceylanpınar'da kamu kurumlarında 6 ay süre ile istihdam edilecek 145 kişi için kura çekimi yapıldı.
Bayraktar'dan Bal Uyarısı;Harekete Geçilmeli!
-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Zengin doğal kaynaklarıyla arıcılık cenneti olan, üretimde 115 bin tonla dünya ikinciliğini alan Türkiye, 6 bin 500 tondan çok daha fazla bal ihraç e
Mecliste Çiftçiyi Düşünecekler mi?,Ziraat Odaları Meclis’e 3 vekil gönderdi…
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 24 Haziran seçimleri sonucunda, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel’in Mersin, Efeler Ziraat Odası Başka
Viranşehir Belediyesinden, İş-Kur Kurası
Viranşehir Belediyesi tarafından İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 320 işçi için kura çekimi yapıldı.
Urfa Eski Milletvekili,Tahliye Edilmeden Tekrar Tutuklandı!
HDP’den vekil seçilen Leyla Güven’e önce tahliye sonra tutuklama
Urfalı Türkücü Funk Yaptı...
Uzun süren bir aranın ardından sevenlerine albüm sürprizi yapan türkücü Mahmut Tuncer, bu defa da funk yaptı.
Karaköprü'de Feci Kaza, Araç Takla Attı, Sürücü kayıplara Karıştı
Urfa’da meydana gelen kazada duran araca çarpıp takla atan araç sürücüsü ters dönen aracın içinden çıkarak kayıplara karıştı.
Urfa'dan,880 Kişi Hak Kazandı...
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen ve ülkenin değişik yerlerinde, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetl
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!
Şanlıurfaspor geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen orta saha mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Metin Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Viranşehir Eski Belediye Başkanı Hakkında,Tahliye Kararı...
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında tahliye kararı verildi.
Urfa’da Aralarında, En Kapsamlı Değerlendirme...
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde ipi en önde göğüsleyen AK Parti, seçim sonuçlarını masaya yatırmaya hazırlanıyor.
'Sulama Birliklerini İyi Denetleyeceğiz'
DSİ Genel Müdürümü Murat Acu Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Ergün Üzücek, Kaya Yıldız, Mevlüt Aydın, Daire Başkanları ile Bölge Müdürleri tel
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Şanlıurfa’da Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Acu; 2000 Şantiye’de Çalışmalar Devam Ediyor
DSİ Genel Müdürü Murat ACU yaptığı yazılı açıklamada ‘’Türkiye’nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’nin çok büyük yatırımlar yaptığının altını çizer
Özyavuz, Akçakale Yol Çalışmasını Durdurdu
Şanlıurfa Akçakale yolu yapımı durduruldu. Asfaltın dökülmediği yerine yine eski yöntem olan ufak çakıl taşlarının döküldüğü yolun yapımına MHP Şanlıurfa Milletvekili İbra
Suruçta Kaza Meydana Geldi
Suruç Çadırkent civarında kaza meydana geldi iki aracın kafa kafaya çarpıması sonucu meydana gelen kazada can kaybının olmaması sevindirirken, yaralı olan vatandaşlar da hastaneye kal
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Facebook Hesabınızdan Mutlaka Silmeniz Gereken 12 Şey!
Bu nasıl vicdansızlık!
Kırmadan Kilit Nasıl Açılır?
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Türkiye nin En KORKUNÇ Ölümü