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Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Akar'dan Urfa'ya Ziyaret;Suriye ve Irak...
Akar'dan Urfa'ya Ziyaret;Suriye ve Irak... Generkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şannlıurfa'ya geldi. Akar, Şanlıurfa- Suriye sınır hattındaki Süleyman Şah Türbesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Harran Üniversitesinde Kuralar Çekildi...
Harran Üniversitesinde Kuralar Çekildi...Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞKUR üzerinden Harran Üniversitesi’nde çalıştırılmak üzere başvuranların kura çekimi yapıldı.
Ceylanpınar'da İşkur Kuraları Çekildi,145 Kişi İş Sahibi Oldu!
Ceylanpınar'da İşkur Kuraları Çekildi,145 Kişi İş Sahibi Oldu!İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) programı kapsamında Ceylanpınar'da kamu kurumlarında 6 ay süre ile istihdam edilecek 145 kişi için kura çekimi yapıldı.
Bayraktar'dan Bal Uyarısı;Harekete Geçilmeli!
Bayraktar'dan Bal Uyarısı;Harekete Geçilmeli!-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Zengin doğal kaynaklarıyla arıcılık cenneti olan, üretimde 115 bin tonla dünya ikinciliğini alan Türkiye, 6 bin 500 tondan çok daha fazla bal ihraç e
Mecliste Çiftçiyi Düşünecekler mi?,Ziraat Odaları Meclis’e 3 vekil gönderdi…
Mecliste Çiftçiyi Düşünecekler mi?,Ziraat Odaları Meclis’e 3 vekil gönderdi…Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 24 Haziran seçimleri sonucunda, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel’in Mersin, Efeler Ziraat Odası Başka
Viranşehir Belediyesinden, İş-Kur Kurası
Viranşehir Belediyesinden, İş-Kur KurasıViranşehir Belediyesi tarafından İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 320 işçi için kura çekimi yapıldı.
Urfa Eski Milletvekili,Tahliye Edilmeden Tekrar Tutuklandı!
Urfa Eski Milletvekili,Tahliye Edilmeden Tekrar Tutuklandı!HDP’den vekil seçilen Leyla Güven’e önce tahliye sonra tutuklama
Urfalı Türkücü Funk Yaptı...
Urfalı Türkücü Funk Yaptı...Uzun süren bir aranın ardından sevenlerine albüm sürprizi yapan türkücü Mahmut Tuncer, bu defa da funk yaptı.
Karaköprü'de Feci Kaza, Araç Takla Attı, Sürücü kayıplara Karıştı
Karaköprü'de Feci Kaza, Araç Takla Attı, Sürücü kayıplara KarıştıUrfa’da meydana gelen kazada duran araca çarpıp takla atan araç sürücüsü ters dönen aracın içinden çıkarak kayıplara karıştı.
Urfa'dan,880 Kişi Hak Kazandı...
Urfa'dan,880 Kişi Hak Kazandı...Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen ve ülkenin değişik yerlerinde, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetl
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!Şanlıurfaspor geçtiğimiz sezon Fethiyespor forması giyen orta saha mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Metin Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Viranşehir Eski Belediye Başkanı Hakkında,Tahliye Kararı...
Viranşehir Eski Belediye Başkanı Hakkında,Tahliye Kararı...Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında tahliye kararı verildi.
Urfa’da Aralarında, En Kapsamlı Değerlendirme...
Urfa’da Aralarında, En Kapsamlı Değerlendirme...Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde ipi en önde göğüsleyen AK Parti, seçim sonuçlarını masaya yatırmaya hazırlanıyor.
'Sulama Birliklerini İyi Denetleyeceğiz'
'Sulama Birliklerini İyi Denetleyeceğiz'DSİ Genel Müdürümü Murat Acu Başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Ergün Üzücek, Kaya Yıldız, Mevlüt Aydın, Daire Başkanları ile Bölge Müdürleri tel
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…Şanlıurfa’da Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Acu; 2000 Şantiye’de Çalışmalar Devam Ediyor
Acu; 2000 Şantiye’de Çalışmalar Devam EdiyorDSİ Genel Müdürü Murat ACU yaptığı yazılı açıklamada ‘’Türkiye’nin daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’nin çok büyük yatırımlar yaptığının altını çizer
Özyavuz, Akçakale Yol Çalışmasını Durdurdu
Özyavuz, Akçakale Yol Çalışmasını DurdurduŞanlıurfa Akçakale yolu yapımı durduruldu. Asfaltın dökülmediği yerine yine eski yöntem olan ufak çakıl taşlarının döküldüğü yolun yapımına MHP Şanlıurfa Milletvekili İbra
Suruçta Kaza Meydana Geldi
Suruçta Kaza Meydana GeldiSuruç Çadırkent civarında kaza meydana geldi iki aracın kafa kafaya çarpıması sonucu meydana gelen kazada can kaybının olmaması sevindirirken, yaralı olan vatandaşlar da hastaneye kal
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Facebook Hesabınızdan Mutlaka Silmeniz Gereken 12 Şey!
Facebook Hesabınızdan Mutlaka Silmeniz Gereken 12 Şey!
Bu nasıl vicdansızlık!
Bu nasıl vicdansızlık!
Kırmadan Kilit Nasıl Açılır?
Kırmadan Kilit Nasıl Açılır?
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Kur'ân'da Neden Dinozorlardan Bahsedilmiyor?
Kur'ân'da Neden Dinozorlardan Bahsedilmiyor?
Bu Hayvanı Görürseniz, Asla Dokunmayın ve Hemen Yardım İsteyin
Bu Hayvanı Görürseniz, Asla Dokunmayın ve Hemen Yardım İsteyin
Türkiye nin En KORKUNÇ Ölümü
Türkiye nin En KORKUNÇ Ölümü
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