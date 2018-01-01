Bayraktar'dan Bal Uyarısı;Harekete Geçilmeli!

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Zengin doğal kaynaklarıyla arıcılık cenneti olan, üretimde 115 bin tonla dünya ikinciliğini alan Türkiye, 6 bin 500 tondan çok daha fazla bal ihraç e