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Ö-HABER
Urfa’nın Ekmeğini Yiyip, İhanet Ediyorsunuz
Urfalı İşsiz Babanın Beşiz Bebeği Oldu
Urfa Ak Parti Listesini Eleştiren Pınarbaşı, Har Vurup Harman Savuruyor
Akçakale Yoluna Asfalt Dökülecekti
Urfalı Fırıncılar Siverekli Fırıncılarından Ders Almalı
Genç Kız Sırrın’da Boğularak Can Verdi
Dünya
ŞOK! 15 yaşındaki çocuk, sokak ortasında yakaladığı genç kızı...
Şok fantezisi olan genç anne, sevgilisini...
'Sen benim için aşağılıksın, beni eğlendir'
Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteci milletvekili adayı oldu!
Sapıklığın böylesi! Banyodaki süngerin içine...
Tehlikeli hamle! ABD, ölüm kusma makinesiyle meydan okudu
Yurt
Başbakan Süleyman Şah Türbesi Suriye'ye Geri Götürülecek
ŞanIIurfa'daki Lezzet Durakları
“Elektrik Kesintilerden Dolayı İş Yapamıyoruz”
Başkan Çiftçi, Gap Vadisi Bölgenin En Büyük Yeşil Alan Projesidir
Urfalı Sanatçının Eşinden Şok Açıklama
Karaköprü'de Elektrikler Neden Gidiyor?,Işte Cevabı
Güncel
Fakıbaba İlk Kez Açıkladı...
Urfa’da Feci Kaza, Düğün Yolu Kana Bulandı…
Urfa’da Kamyonet Devrildi; 5 yaralı
Küçük Salih, Boğularak Can Verdi
Urfa İddiaları da Vardı,Kimin Bu Kuş?
Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?
Asayiş
Urfa'da Karakolu Bombalayan Teröristler Yakalandı!
Urfa Polisinden Kaçamadılar,2 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 1 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da 5 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da Maskeli Hırsız Operasyonu...
Urfalılar Dikkat! Akçakale’de Çocuk Hırsızı Alarmı
Ekonomi
Pazar'da ve Markette,Fiyatlar Neden Yükseliyor?
Urfa'da Milyonluk Vurgun,‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’
Bayraktar;Hedef 40 Milyar Dolar...
Nohuta Devlet Müdahalesi,Pazartesi Başlıyor!
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Doların seçim sonuçlarına ilk tepkisi
Teknoloji
Başkan Peltek'ten,Üniversiteye Destek...
Whatsapp'ı artık herkes kullanamayacak! Sınır geliyor...
WhatsApp'a bir bomba özellik daha!
En Çok Mobil'de Kim Geziniyor?,Kadınlar mı,Erkekler mi?
Whatsapp Kullananlar Dikkat!
Facebook, Twitter ve WhatsApp kullananlar bu habere dikkat!
Spor
Batuhan Karadeniz sürprizi!
Taşçı, Urfaspor’a Yeniden İmzayı Attı
Sevinç,3 Yıllığına Urfaspor'da!
Şirin,Urfaspor'da!
Tarih Belli Oldu...
Cebrail Karayel,Urfaspor'da!
Sağlık
Urfa İçin Güzel Haber,Hizmete Başladı!
Zabıtadan Operasyon,Hepsine El Konuldu!
Kırhan,Göreve Başladı
Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...
Balıklıgöl Devlet Hastanesinde,Bir İlk...
Hastanede Kriz Geçiren Doktora anında Müdahale Edildi
Kültür
Urfa'da Bulunuyor,Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi
Urfa, İçin Heyecanlı Bekleyiş Devam Ediyor
Urfa'da Bulunuyor,UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilecek mi?
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor
Urfa Adamı ve Göbeklitepe,Cam'da!
Urfa’nın Tarihine Böyle Zarar Veriyorlar
Yazarlar
Video
Foto
Tülay Koyuncu
Hazımsızlık çekseniz de....
Mehmet Altun
NİHAYET BAŞARDINIZ..!
Mehmet Göktepe
ESKİ URFA'DA BAYAN LEYLİÇİ EVLERİ
Eyüp Bakan
Hayatın Anlamı var mı? Hayat Anlam Yaratma Süreci mi?
Halil Sakallı
Hukukun üstünlüğü mü dediniz..!
Batuhan Karadeniz sürprizi!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.
Fakıbaba İlk Kez Açıkladı...
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın tam 20 yıl önce oyuncu olarak yer aldığı Fırat dizisinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hafta sonu programında Hakan
Urfa’da Feci Kaza, Düğün Yolu Kana Bulandı…
Şanlıurfa'da Bir Yakınlarının Düğününe Giden Aile Kaza Yaptı, Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti.
Urfa’da Kamyonet Devrildi; 5 yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde sebze yüklü kamyonetin Lastiğinin Patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Pazar'da ve Markette,Fiyatlar Neden Yükseliyor?
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında markette 25, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü
Küçük Salih, Boğularak Can Verdi
Serinlemek için girdiği Dsi’ye Ait Kanalda akıntıya kapılarak boğulan 11 yaşındaki genç çocuk hayatını kaybetti.
Urfa İddiaları da Vardı,Kimin Bu Kuş?
Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankara Kuşu isimli twitter hesabı arasındaki tartışma Meclis gündemine taşındı.
Urfalı Türkücü Tuncer açıkladı: Vekillik teklifini neden reddetti?
Türkücü Mahmut Tuncer, kendinse gelen milletvekilliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?
Bakan Fakıbaba artan patates fiyatları ve Suriye'den patates ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Patates alımının Afrin'den yapıldığını ve Birgün gazetesinin haberine atıfla
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses köpeği Golo'ya elleriyle su içiriken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıses gönderisinin altına "İnsanları tanıdıkça k
Fakıbaba'dan erken seçim sinyali: 1 Kasım'a çekilmeli
CNN Türk'te konuşan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin 2018 Kasım ayına çekilmesinin daha doğru olacağını düşündüğünü söyledi.
Urfa'da Bulunuyor,Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi
Şanlıurfa’da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi.
Şanlıurfa'da Arabada Unutulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti.
Urfa'da Milyonluk Vurgun,‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’
Şanlıurfa’da ‘Suriye doları’ satma teklifiyle yaklaştıkları kişileri binlerce lira dolandıran bir şebeke çökertildi. Şanlıurfa, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Şanlıurfa’da Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Taşçı, Urfaspor’a Yeniden İmzayı Attı
Şanlıurfaspor’un iç transfer çalışmalarında yeniden anlaşma sağladığı Mehmet Taşcı, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
Fırat’ta, Boğularak Can Verdi
Serinlemek için girdiği Fırat Nehrinde kanalında akıntıya kapılarak boğulan 14 yaşındaki genç çocuk hayatını kaybetti.
Nusret Müşterilerini Urfalı Babanın Şarkılarıyla Karşıladı!
Dünyaca ünlü kasap Nusret, mekanına gelen misafirlerinin Müslüm Gürses'in 'Adını Sen Koy' şarkı isteğini yerine getirdi.
FOTO GALERİ
TÜMÜ
Aldığı evin garajından bakın ne çıktı!
Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Belediye İşçisi 5 Yaşındaki Oğluna Yanaştı ve...
VİDEO GALERİ
TÜMÜ
Kalın Bağırsaklardaki Dışkıyı Temizleyip Arındıran Ev Yapımı Tarif
Günün Manyağı,Bakın Ne Yaptı...
Sizin Asla Sahip Olamayacağınız Pablo Escobar'ın 7 Lüks Eşyası