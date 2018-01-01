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Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Batuhan Karadeniz sürprizi!
Batuhan Karadeniz sürprizi!Spor Toto 1. Lig takımlarından Karabükspor, Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı.
Fakıbaba İlk Kez Açıkladı...
Fakıbaba İlk Kez Açıkladı...Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın tam 20 yıl önce oyuncu olarak yer aldığı Fırat dizisinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hafta sonu programında Hakan
Urfa’da Feci Kaza, Düğün Yolu Kana Bulandı…
Urfa’da Feci Kaza, Düğün Yolu Kana Bulandı…Şanlıurfa'da Bir Yakınlarının Düğününe Giden Aile Kaza Yaptı, Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti.
Urfa’da Kamyonet Devrildi; 5 yaralı
Urfa’da Kamyonet Devrildi; 5 yaralıŞanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde sebze yüklü kamyonetin Lastiğinin Patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Pazar'da ve Markette,Fiyatlar Neden Yükseliyor?
Pazar'da ve Markette,Fiyatlar Neden Yükseliyor?Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında markette 25, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü
Küçük Salih, Boğularak Can Verdi
Küçük Salih, Boğularak Can VerdiSerinlemek için girdiği Dsi’ye Ait Kanalda akıntıya kapılarak boğulan 11 yaşındaki genç çocuk hayatını kaybetti.
Urfa İddiaları da Vardı,Kimin Bu Kuş?
Urfa İddiaları da Vardı,Kimin Bu Kuş? Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankara Kuşu isimli twitter hesabı arasındaki tartışma Meclis gündemine taşındı.
Urfalı Türkücü Tuncer açıkladı: Vekillik teklifini neden reddetti?
Urfalı Türkücü Tuncer açıkladı: Vekillik teklifini neden reddetti?Türkücü Mahmut Tuncer, kendinse gelen milletvekilliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?
Türkiye,Patatese Kilitlendi,Sorun Ne Zaman Çözülecek?Bakan Fakıbaba artan patates fiyatları ve Suriye'den patates ithalatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Patates alımının Afrin'den yapıldığını ve Birgün gazetesinin haberine atıfla
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...
Tatlıses'ten,Sitem Dolu Sözler...Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses köpeği Golo'ya elleriyle su içiriken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıses gönderisinin altına "İnsanları tanıdıkça k
Fakıbaba'dan erken seçim sinyali: 1 Kasım'a çekilmeli
Fakıbaba'dan erken seçim sinyali: 1 Kasım'a çekilmeliCNN Türk'te konuşan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin 2018 Kasım ayına çekilmesinin daha doğru olacağını düşündüğünü söyledi.​
Urfa'da Bulunuyor,Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi
Urfa'da Bulunuyor,Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdiŞanlıurfa’da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi.
Şanlıurfa'da Arabada Unutulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Arabada Unutulan Çocuk Hayatını KaybettiArabada unutulan çocuk hayatını kaybetti.
Urfa'da Milyonluk Vurgun,‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’
Urfa'da Milyonluk Vurgun,‘Suriye’deki iç savaştan kalan ucuz dolar var’Şanlıurfa’da ‘Suriye doları’ satma teklifiyle yaklaştıkları kişileri binlerce lira dolandıran bir şebeke çökertildi. Şanlıurfa, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var…Şanlıurfa’da Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Taşçı, Urfaspor’a Yeniden İmzayı Attı
Taşçı, Urfaspor’a Yeniden İmzayı Attı Şanlıurfaspor’un iç transfer çalışmalarında yeniden anlaşma sağladığı Mehmet Taşcı, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
Fırat’ta, Boğularak Can Verdi
Fırat’ta, Boğularak Can VerdiSerinlemek için girdiği Fırat Nehrinde kanalında akıntıya kapılarak boğulan 14 yaşındaki genç çocuk hayatını kaybetti.
Nusret Müşterilerini Urfalı Babanın Şarkılarıyla Karşıladı!
Nusret Müşterilerini Urfalı Babanın Şarkılarıyla Karşıladı!Dünyaca ünlü kasap Nusret, mekanına gelen misafirlerinin Müslüm Gürses'in 'Adını Sen Koy' şarkı isteğini yerine getirdi.
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Aldığı evin garajından bakın ne çıktı!
Aldığı evin garajından bakın ne çıktı!
Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Belediye İşçisi 5 Yaşındaki Oğluna Yanaştı ve...
Belediye İşçisi 5 Yaşındaki Oğluna Yanaştı ve...
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Kalın Bağırsaklardaki Dışkıyı Temizleyip Arındıran Ev Yapımı Tarif
Kalın Bağırsaklardaki Dışkıyı Temizleyip Arındıran Ev Yapımı Tarif
Günün Manyağı,Bakın Ne Yaptı...
Günün Manyağı,Bakın Ne Yaptı...
Sizin Asla Sahip Olamayacağınız Pablo Escobar'ın 7 Lüks Eşyası
Sizin Asla Sahip Olamayacağınız Pablo Escobar'ın 7 Lüks Eşyası
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