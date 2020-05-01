Hakkımızda

Urfa.com haber sitesi kurulduğu günden bu yana basın ilke ve kurallarından taviz vermeden yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Dünya, Türkiye ve Şanlıurfa’da yaşanan haber değeri taşıyan her türlü olayı, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gündeme alarak çözüm odaklı çalışır.

Basın ilke ve kuralları kapsamında insanları kutuplaştırmadan faaliyet gösteren Urfa.com haber sitesi, kamuoyu menfaatlerini göz önüne alarak imza atmış olduğu haberlerde her zaman ilkelerine bağlı kalmıştır.

Hizmete başladığı günden bu yana güncel, tarafsız ve objektif habercilik anlayışından taviz veremeyen Urfa.com, kamuoyu yararına çalışan kurum özelliği taşıyor.