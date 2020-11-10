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Habiboğlu’dan Mariana’ya Mektuplar Çıktı

M. Faruk Habiboglu’nun Marina’ya Mektuplar ismini verdiği kitabı çıktı.

Bahar Bahar 4 hafta önce

Faruk Habiboğlu

Urfalı Yazar Mehmet Faruk Habiboğlu’nun merakla beklenen kitabı çıktı. “Mariana’ya Mektuplar” isimli kitaba kitap satış sitelerinden ulaşabilirsiniz.

 

Mehmet Faruk Habiboğu Kimdir?

Şanlıurfa doğumlu. Şiire ortaokul yıllarında başladı. Türk Edebiyatı, Meşale gibi ulusal, Anzılha, Seyir, Nisan Yağmuru gibi yerel dergilerde, bazı gazetelerde, antoloji ve seçkilerde şiirleri yayınlandı. Urfa’da Tempo Radyosu’nda bir yıl şiir programı yaptı. Çeşitli şiir yarışmalarında ödül ve plaketler aldı. Bir çok şiir etkinliğinde şiirlerini okudu. 1994 yılında ilk şiir kitabını, 2002 yılında ikinci şiir kitabını yayınladı. Urfalı Şair ve Yazarlar Grubu’na devam etti. Daha sonra sanatsal düşünce farkı nedeniyle bir kaç arkadaşıyla bu gruptan ayrılıp Kabaltı Edebiyat Topluluğu’nu kurdular. Cumhuriyet Dönemi Urfalı 100 şair arasında adı zikredildi. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Anadolu Yazarlar Birliği kurucu üyesidir. Halen şiir yanında deneme çalışmalarına da devam etmekte olup, Mali Müşavir olarak da ekmek kavgasını sürdürmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

2011 yılında üçüncü şiir kitabı Hoşça Kal Aşk yayınlandı.

Anadolu yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısıdır.

Bahar

Bahar

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