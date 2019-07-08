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Gazeteci Ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi, Kutsal Yolculuğa Çıkıyor
Gazeteci Ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi, Kutsal Yolculuğa Çıkıyor
Şanlıurfa Olay Gazetesi ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi bu yıl DİB tarafından görevli olarak, haber için kutsal topraklara gidiyor.
​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum
​Mahmut Tanal, Milli Piyango Talihli Haberine Temkinli Yaklaşıyorum
CHP’li vekil Mahmut Tanal, 8 Temmuz 2019 tarihinde Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazananın ortaya çıkmaması ile ilgili soru önergesi verdiğini hatırlatarak dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Aylardır Haber Alamadığı Karısını Görünce Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aylardır Haber Alamadığı Karısını Görünce Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aylardır haber alamadığı eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanırken, yanındaki Afgan uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
​Hakkari'den Kötü Haber! 3 Şehidimiz Var
​Hakkari'den Kötü Haber! 3 Şehidimiz Var
İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonlarda 3 jandarma personelinin şehit olduğunu 1 jandarma astsubay çavuşun yaralandığını duyurdu.
​Serinlemek İçin Baraja Girmişlerdi! 2 Kardeş ve Kuzenden Haber Alınamıyor
​Serinlemek İçin Baraja Girmişlerdi! 2 Kardeş ve Kuzenden Haber Alınamıyor
Serinlemek için Dilimli Barajı'na giren 2'si kardeş 3 çocuktan dün geceden beridir haber alınamıyor
Baba Olacağını Öğrenince Kalp Krizinden Ölmüştü.Bir Üzücü Haber Daha Geldi
Baba Olacağını Öğrenince Kalp Krizinden Ölmüştü.Bir Üzücü Haber Daha Geldi
Seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin içerisindeki 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Ülkü Mutlu'nun adını aldığı babasının da, eşinin hamileliğini kutladıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haberimiz ‘Elif’ Bebeğe Umut Oldu
Haberimiz ‘Elif’ Bebeğe Umut Oldu
Başında dev kitle olan ‘Elif’ bebek için İl Sağlık müdürlüğü harekete geçti
Kamu İşçilerine Zam Teklifi Belli Oldu
Kamu İşçilerine Zam Teklifi Belli Oldu
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hükumetin 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerisinin kabul edilecek bir tarafı olmadığını belirterek,” Tek üzüntüm kamuoyuna tebessüm ettirecek bir haber veremiyor olmak “ dedi.
​İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında çıkan iddiaları yalanladı
​İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında çıkan iddiaları yalanladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hakkında çıkan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesini borçlandırdı' haberine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yerlikaya, hakkında çıkan haberi yalanlayarak, hukuksal yollara başvuracağını söyledi.
Şanlıurfa’dan Acı Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu
Şanlıurfa’dan Acı Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu
MSB'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.
​Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu
​Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu
kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi arkadaşları tarafından evinde asılmış halde bulundu.
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
​Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, dün öğle saatlerinden beri haber alınamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuk arama çalışmaları sonucu 16 saat sonra bulundu.
Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu
Zihinsel Engelliydi, Kayboldu! Urfalı Çocuk için AFAD Seferber Oldu
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, dün öğle saatlerinden beri haber alınamayan 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Libya Ordusunun İddiası, Alıkonulan Türklerden Haberimiz Yok
Libya Ordusunun İddiası, Alıkonulan Türklerden Haberimiz Yok
İsyancı Libya Milli Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, 6 Türk’ün alıkonulduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını iddia etti.
Erdoğan'dan Libya Ulusal Ordusu'nun Türk Gemilerinin Vurulması Kararına Dair Soruya Cevap: Kim Tarafından Böyle Bir Talimat Verilmiş Haberim Yok
Erdoğan'dan Libya Ulusal Ordusu'nun Türk Gemilerinin Vurulması Kararına Dair Soruya Cevap: Kim Tarafından Böyle Bir Talimat Verilmiş Haberim Yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 savunma sistemlerinin teslimi konusunda, "Anlaşmamız bitmiştir. Teslimat sürecinde olan bir anlaşmayı inkar etmemiz yakışmaz. Bu iş bitti" dedi. Erdoğan, ABD yaptırımları ile ilgili "Öyle bir görüntü yok. Stratejik ortaklar arasında olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylıdan Bomba Espiri! Nagehan'ın Meşhur Cep Telefonuna Meşhur Mesaj Geldi Anlaşılan
Fatih Altaylıdan Bomba Espiri! Nagehan'ın Meşhur Cep Telefonuna Meşhur Mesaj Geldi Anlaşılan
Habertürk seçim yayınında Nagehan Alçı'nın yayının terk etmesi gündeme oturdu. İşte Nagehan Alçı'nın yayının terk ettiği anlar...
​Kadınların Kapı Önünde Oturmasına Kızan Mahalle Magandası Dehşet Saçtı
​Kadınların Kapı Önünde Oturmasına Kızan Mahalle Magandası Dehşet Saçtı
Çocukların sokakta oynamalarına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızdığı iddia edilen şahıs ile çocukların aileleri arasında meydan muhaberesi gibi kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi hastanelik olurken 4 kişi polis tarafindan gözaltına alındı. Darp raporu alan yaralılar ve mahalle sakinleri öfkeli adamdan şikayetçi oldu.
​Soylu, Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı Var
​Soylu, Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı Var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de Veyis Ateş'in konuğu oldu. katıldığı programda son zamanlarda Suriyelilerin gündemde olması ve Türk vatandaşların bu olaylara tepki göstermesi ile ilgili konuşuldu.
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Polisi Şehit Eden Zanlı 2 Yıl Sonra Şanlıurfa’da Yakalandı
Polisi Şehit Eden Zanlı 2 Yıl Sonra Şanlıurfa’da Yakalandı
​CİMER’den Menemen Sorusuna Cevap: Biz Soğansız Seviyoruz
​CİMER’den Menemen Sorusuna Cevap: Biz Soğansız Seviyoruz
​Otomobil Devi, 10 Binden Fazla İşçinin İşine Son Veriyor
​Otomobil Devi, 10 Binden Fazla İşçinin İşine Son Veriyor
Dubai Şeyh’inin Evden Kaçmıştı! Kocasını Korumasıyla Aldattığı Ortaya Çıktı
Dubai Şeyh’inin Evden Kaçmıştı! Kocasını Korumasıyla Aldattığı Ortaya Çıktı
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