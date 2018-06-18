Urfaspor'da,Başkan Değişmedi...

Başkan Yetim’in listesinde şu isimler yer aldı;

Şanlıurfaspor Olağan Kongresi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda yapıldı. Kongreye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun ve çok sayıda davetli ile delegeler katıldı.Hüseyin Ötegeçili’nin divan başkanlığını yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurul, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylanmasıyla başladı. Kongrede, Urfaspor’a 10 Bin üyenin yapılabilmesi ve yönetim kurulu üye sayısının 21’e yükseltilmesi için tüzük değişikliği yapıldı. Daha sonra Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.Kongrede konuşma hakkı alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfaspor’a öncelikle kalıcı gelir noktasında çalışmalar yapılmasını önererek, Şanlıurfaspor’a hizmet eden yönetim kuruluna ve yeni seçilen yönetime başarılar diledi.Kongre sonunda konuşma yapan Emin Yetim de, kendisine destek veren delegelere ve bugüne kadar maddi anlamda destek sağlayan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.İcraatlarını ve gelecek planlarını anlatarak Şanlıurfaspor’a hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Başkan Yetim, Şanlıurfaspor’un başarısı için hep birlikte kenetlenmeleri gerektiğini kaydetti. Başkan Yetim, yeni sezona iddialı başlamak için teknik direktörü erken belirlediklerini ve transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.Ahmet Altun, Ahmet Kaplan, Ahmet Tüysüz, Cihan Canbeyli, Fikret Fidan, Hasan Kaya, İ. Halil Haktankaçmaz, İbrahim Kubat, İsmail İpeksever, Mehmet Yılmaz, İsmail Murat Şahin, Muhammed Reşat Toprak, Mustafa Hakan Keşküş, M. Giray Küçük, Reşat Özmen, Reşit Karakaş, Reşit Yıldız, Ömer Göçebeler, Suphi Aksoy, Yunus Emre Aksu.Yedekler: Ahmet Bulut, İbrahim Şen, Mehmet Doğan, Feyat Güllü, Mehmet Polat, Mehmet İpek, Mutlu Yılmaz, Mehmet Demir, Mehmet Ağaslan, Abuzer Avcı, Talat Beytemur, Ahmet Budak, Şükrü Doğan, Kemal Kaya, Osman Mutlu, Mehmet Ayneli, Hüseyin Leblebicioğlu, Mehmet Erol, Remzi urluk, Mahmut Bulşan