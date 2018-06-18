Yanmaz; “Bayramlar Sevgi, Kardeşlik ve Barış Demektir”

Saadet Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hüseyin Bakırcı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Saadet Partisi Milletvekilleri Adaylarının yanı sıra çok sayıda Partili katıldı.Bayramlaşmanın Sevgi, Kardeşlik ve Barış olduğunu belirten Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, bayramlarda Tüm Müslümanların bu duygularla kaynaşması gerektiğini söyledi.Yanmaz, konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle konuştu; “Bayramlar, millî ve dinî duyguların, inanışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması işlevi yanında, topluluğun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin bilincinde yer etmesinde de büyük rol oynar.Bayramlar, Türk milletinin hayatındaki özel ve önemli günlerdendir. Hayır ve mağfiretin dolu dolu yaşandığı bir Ramazan ayının ardından Mübarek bir bayrama daha ulaşmış bulunmaktayız.Bayramlar, soysal dayanışma, karşılıklı sevgi ve hoş görü ile saygının tesis edildiği özel günlerdir. Her yıl tekrarlanmakta olan ve ömrü olanların şahit olduğu bu bayramlarda, kendine has çeşitli programlarla kutlama etkinlikleri düzenlenmektedir.Bayram namazı kılmak, kurban kesmek ve kurban etlerini paylaştırmak, akraba, komşu ve hasta ziyaretleri yapmak bunlardan bazılarıdır” dedi.