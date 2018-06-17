Urfa Valiliği,O İddiaları Yalanladı!

ÇIRAY NE DEDİ?

Şanlıurfa Valiliği, Suruç'ta 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak medyada yer alan bazı haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, şöyle denildi:''14.06.2018 günü İlimiz Suruç İlçesinde yaşanan olayla ilgili olarak ilk gün Valiliğimiz internet sitesinde yapılan yazılı açıklama ve hiyerarşik düzen içinde yapılan görüşmeler dışında Valiliğimizce başkaca her hangi bir görüşme ve açıklama yapılmamıştır.Bazı basın yayın organlarında yer alan bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur''Suruç olaylarını araştırmak üzere görevlendirilen İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Çıray, Ak Parti hükümetini seçim çalışmalarının güvenliğini sağlamamakla suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: ''PKK'lılar AKP'lilere saldırdı' olarak yansıyan olaylarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 9 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın hemen ardından farklı kaynaklardan farklı haberler paylaşılmaya başlanmış ve vahim iddialar da gündeme gelmiştir. Olaydan sonra gece 01.27'de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i arayarak, konu hakkında detaylı bilgi istemiştir. Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin, 'Olayın PKK-AK Parti çatışması olmadığı, detaylı incelemelerin sürdüğü' bilgisini vermiş, aynı bilgi Şanlıurfa Valiliği resmi sitesinde de paylaşılmıştır''