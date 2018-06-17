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Bu haber 17 Haziran 2018 02:55:05 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan;Benim Halkım Bu Oyunu Yutmaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7'nin 'İskele Sancak' adlı programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan;Benim Halkım Bu Oyunu Yutmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'ta yaşananlar ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin hayatını kaybetmesi anımsatılarak, olayı 'AK Partililerin kışkırttığı' iddialarına yönelik soruya karşılık, seçim kampanyalarında bütün teşkilatlara 'evleri, esnafı dolaşın, ziyaret edin' denildiğini söyledi. "Ben siyasi hayatımda iki yerde tacize uğramışımdır. Birisi Suruç'tur, birisi Hopa'dır" ifadesini kullanan Erdoğan, Suruç'ta mitinge gittiği sırada terör örgütünce otobüslerine yumurta atıldığını, Hopa'da DHKP-C üyelerinin benzer bir şeyi yaptığını ve korumalarından birisinin ağır yaralandığını söyledi.

Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailece teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile olduğunu söyleyen Erdoğan, Yıldız'ın olayı esnafı dolaşırken yanlarına yaklaşanların, "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Buraya nasıl gelirsiniz?" demesiyle başladığını söylediğini aktardı. Erdoğan, "İbrahim arkadaşımız, bunlar ailece gerçekten teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile. Burada esnafı dolaşırken, (İbrahim Bey'den bizzat dinledim), "Bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, buraya nasıl gelirsiniz" demişler. Sonra ağız dalaşı başlıyor ve saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

''Bu yaklaşım artık PKK'nın alışılagelmiş yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmediyorlar. Çünkü Şanlıurfa'nın bir farklılığı var. Onlara göre bir özelliği var. Biz başka bir şey söylüyoruz, özgürlük mücadelesi kendi ülkende, kendi kardeşlerine karşı böyle verilmez.

Ama bu PKK kendilerine göre özgürlük mücadelesini ya dağlara kaçırarak verir veya mağaralara sokmak suretiyle verir. Veyahutta bizim mimarlarımızı, mühendislerimizi, öğretmenlerimizi bilinmeyen birçok yere kaçırarak verir. Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'yi bilmem neyi arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var. Sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver. 

Biz yanımıza ne Hans'ı alıyoruz, ne George'u alıyoruz. Bizim yanımızda sadece milletimiz var. Biz, milletimizle beraber yürüyoruz. Bunun için de başka bir şeyi bizim aramamıza gerek yok. Silah şu, bu filan falan yok. Bizim silahımız oyumuzdur. Bizim silahımız imanımızdır, fikrimizdir, düşüncemizdir. Biz, bu işi 40 yıldır böyle yaptık, böyle yapıyoruz ama siz arkadaş hala bu yola gelmediniz. İşte siz, 7 Haziran en önemli neticeydi. Neticeyi aldınız. Ama şu an içeride olan kişi (Demirtaş) 'dökülün sokağa' dedi. 53 tane Kürt kardeşimi, bunlar öldürmedi mi? Onları sokağa döken kimdi, bu Demirtaş, Selo. Peki Selo’yu ziyarete kim gitti? Bay Muharrem gitti. Yasin Börü şehit edildi mi, edildi. Şimdi mağduru oynuyorlar. Ama benim halkım bu oyunu yutmaz.''

(Sputniknews.com)
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