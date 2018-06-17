Suruç'ta Herkes Silahlı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Suruç’ta yaşanan ve 4 vatandaşın yaşamını yitirdiği olayı araştırmakla görevlendirilen Ankara milletvekili Levent Gök açıklama yaptı. Olayın bir kaç önce yaşanan bir tartışmayla başladığını ifade eden Gök şunlar kaydetti:Genel başkanımızın talimatıyla inceleme yaptık. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcıların incelemesi sürüyor. Dün İtibariyle Urfa valisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bölgede yaşayan yurttaşlarla görüşmeler gerçekleştirerek olay hakkında bilgi toplamaya bilgi sahibi olmaya çalıştık..Olay üzüntü verici bir olay ve milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında meydana geliyor. Sayın Yıldız’ın bir kaç gün önce de bu ziyareti gerçekleştiriyor ve tekrar ziyaret etme ihtiyacı içerisinde esnafı dolaşırken dükkanına gelinip gelinmeme konusunda başlayan bir tartışmanın kontrol edilemeyen bir öfkeye dönüşmesi sonucunda son derece üzücü hadiseler yaşandı.Bu olaylar esnaf Esvet Şenyaşar’ın dükkanında başladı hastanede devam etti. Toplamda dört ölümüz var ve bu ölümler Şanlıurfa ve Suruş’ta derin travma yarattı ve bu travma tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Bu olayın bir öfke patlamasına dönüşmesi Türkiye’nin geldiği durumu gösteriyor.Türkiye’nin demokratik bir devlet olma yönünde iddiası sürerken böyle bir olayın yaşanması bir toleransın artık ortadan kalkması gelecek adına son derece kaygı verici. Aslında bir incir çekirdeğini dolmayan bir hadiseyle başlayan sürecin nasıl böyle bir öfke patlamasına dönüştüğünü hepimizin sorgulaması gerekirEsas kaygı verici tablo bu ve bu tablonun sorumlusu, toplumu birbirinden ayrıştıran, kutuplaştıran birbirine tahammülsüz hale getirip düşmanlaştıran siyaset söylemidir. Olayın birinci sıradaki sorumlusu bu ayrıştırıcı siyaset söylemidir. Bu siyaset söylemi derhal terk edilmelidir. Bizim şimdi bu üzüntülü olayın bütün sorumlularını eşit, adil ve tarafsız bir soruşturmayla ortaya çıkarmamız ve adil bir şekilde yargılanmasını sağlamamız gerekiyor.Suruç’ta pek çok sivil vatandaşımızda silah olduğuna şahit olduk. Silahlanmanın yaygın olduğu bir ilçeden bahsediyoruz. Sivil yurttaşlar bu silahları nasıl bu kadar rahat taşıyor ve emniyet buna bir şey demiyor.Devletin asli görevi vatandaşların güvenliğini sağlamaktır. Ancak herkesin cebinde tabanca elinde tüfekle rahatça dolaştığı bir ortamda bir öfkenin nelere yol açtığını da hep birlikte acı bir şekilde görüyoruz. Bu silahlanma nasıl oluyor? Asıl sorgulanması gereken mesele bu. Devlet asli görevi olan güvenlik görevini terk edemez. İnsanlarımız ‘ben kendi güvenliğimi sağlayacağım’ diyemez.Otopsi raporlarının derhal açıklanması gerekmektedir. Ölümlerin nasıl olduğuna ilişkin çok vahim iddialar vardır. Bu vahim iddiaların toplum önünde paylaşılması ve maddi gerçeğin bir an önce ortaya çıkması açısından otopsi raporlarının bir önce açıklanarak ölümlerin meydana geliş şekli konusunda kamuoyu aydınlatılmalıdır. Devlet aklına ihtiyacımız vardır. Devlet aklı bu olayda kendini göstermelidir. Soğukkanlı, itidalli bir anlayış ancak bu olayı çözebilir.Bu olayda devleti yönetenler devlet aklını kullanamazlarsa Suruç’ta yaşanan bu hadisenin travmalarını aşma şansımız olmaz. Devlet tarafsız olmalıdır. Devlet ölen bütün yurttaşlarını kendi eşit yurttaş olarak görmeli ve soruşturmayı adil, tarafsız yapmalıdır.Ölümler olduktan sonra kimi devlet yöneticileri tarafından söylene sözler soruşturmanın adilliği konusunda bölgede şüphe uyandırmaktadır. Bundan süratle uzaklaşmamız gerekmektedir.Bu olay basit bir hadise değildir şuan itibariyle 4 yurttaşımız ölmüştür. Yaralılardan hayati tehlikesi olanlar olduğu ifade edilmektedir. Biz CHP olarak gerekse itidal soğuk kanlı olma ve emniyet güçlerinin, adli makamların yürüteceği soruşturmanın sonuçlarını beklemelerini öneriyoruz. Tabi adli makamlar da rahat bırakılmalı. Adli makamlar siyasetin baskısını üzerlerinde hissetmeden maddi gerçek neyse onu herkesin önüne koymak zorundadır.Suruç’u bu travmadan bir an önce çıkarmak hepimizin görevi. Bu ancak adil olmakla sağlanabilir. Bütün makamlardan adil olmalarını bekliyoruz. Bu olayın seçimlere az bir süre kala yaşanması hepimizi daha sorumlu olmaya davet ediyor. Olayın yaşanmasından hemen sonra söylenen kimi sözlerin derhal terk edilerek; ölenlerin ailelerinin ve kamuoyu oyunun vicdanlarında herkesi tatmin edici bir soruşturma yürütülmesi gerekmektedir.(Şenyaşar ailesinin PKK sempatizanı olduğu iddiası ile ilgili) Şenyaşar ailesinin HDP seçmeni olduğu ve esnaflık yaptığı biliniyor. Onun dışında bize bir bilgi ulaşmadı. Suruç’ta esnaflık yapan bir aile ve Suruç’ta büyük oranda HDP’ye oy veren bir ilçe.