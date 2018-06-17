Suruç’ta neler oldu? Kan donduran iddialar…

CUMHURBAŞKANI “PKK” DEDİ



BAKAN ‘KURGU’ DEDİ

CHP’Lİ VEKİLDEN 3 SORU



19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay Perşembe yani Arefe günü Şuruç’un merkezinde meydana geldi.İddalara göre; bölgede seçim çalışması yapan Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Ölenlerin Ak Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, Ak Parti heyetinin seçim ziyareti için geldiği dükkanın sahibi Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar olduğu öğrenildi.Olayla ilgili açıklama yapan Ak Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilinin kardeşinin PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü söyledi ve “Bu olay, PKK ve HDP'nin, Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hâlâ terk edemediklerinin en bariz örneğidir” dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın “önceden kurgulandığını”, saldırının hazırlıklı olduğunu öne sürdü. Başbakan Binali Yıldırım da “faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları, tespitleri” olduğunu savundu.HDP bölge için ‘kışkırtma uyarısı’ yaparken, HDP’li Pervin Buldan “Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi.CHP’li Ceyhun İrgil ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu soruları yöneltti;1- Bir insan kendi dükkanında gelen heyete silahla saldırır mı?2- Saldırdı diyenlerden 3 ölü, saldırgarlardan ise bir ölü var.3- Saldırdı denenler yaralı hastaneye gidiyor, hastanede intihar mı ettiler? Çok karışık konu.Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Dün de Şenyaşar ailesine mensup 2 kişinin cenaze töreninde yaşanan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı.