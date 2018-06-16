Urfa Barosundan,Suruç Açıklaması...

Siyasetçilere itidal çağrısı

Urfa Barosu Başkanlığı Suruç’taki saldırı ve çatışmaya dair açıklama yayınladı.Baro, ”Hastanede bir güvenlik zaafiyeti sonucu yaşamını yitirenler varsa bu da asıl olayın kendisinden çok daha vahimdir” dedi.Suruç’ta (14 Haziran) AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında yaşanan saldırı ve çatışmada biri AKP vekilinin kardeşi, üçü esnaf ve yakınları olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Başsavcı bugün hayatını kaybedenlerin sayısının üç olduğunu açıkladı.Türk Tabipleri Birliği çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini ve ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleştiği bilgisine ulaştıklarını açıkladı.Urfa Barosu adına Baro Başkanı Ahmet Tüysüz açıklamasına “Hiçbir mevki hiçbir makam ve hiçbir başarı insan yaşamından daha değerli değildir ve yine hiçbir şey insan kanından daha kutsal değildir ve sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan kanını akıtmaya değmez” diye başladı.Başsağlığı mesajının ardından şu çağrıları yaptı.“Siyasetçileri, insan yaşamı üzerinden siyasi rant devşirmeye yönelik beyanlardan kaçınmaya ve taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz.“Basına yansıyan şekliyle iddialar doğru ise hastanede bir güvenlik zaafiyeti sonucu yaşamını yitirenler varsa bu da asıl olayın kendisinden çok daha vahimdir ve sorumlularının/ihmali olanların etkin ve adil bir soruşturma ile cezalandırılmalarının gerektiğinin altını özellikle çiziyor ve kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.”