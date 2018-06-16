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Bu haber 16 Haziran 2018 01:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

Chp'den Suruç'a İnceleme Heyeti

CHP, Suruç'ta yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan seçim kavgası için bölgeye heyet gönderdi.

Chp'den Suruç'a İnceleme Heyeti

CHP'den apılan açıklamada Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök’ü görevlendirdiği bildirildi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilerek temas ve incelemelerde bulunmak üzere bu sabah Suruç’a gitti.

ÖZEL: PARTİ AYRIMI OLMAKSIZIN ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan kavga ile ilgili olarak dün akşam Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

" Suruç 'ta yaşanan saldırıda ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a, ailesine ve AK Parti camiasına bir kez de buradan başsağlığı diliyorum. Siyasete şiddet karıştıranları kınıyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin insanlık suçudur."
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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