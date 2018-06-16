Chp'den Suruç'a İnceleme Heyeti

ÖZEL: PARTİ AYRIMI OLMAKSIZIN ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

CHP'den apılan açıklamada Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök’ü görevlendirdiği bildirildi.CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilerek temas ve incelemelerde bulunmak üzere bu sabah Suruç’a gitti.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan kavga ile ilgili olarak dün akşam Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:" Suruç 'ta yaşanan saldırıda ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a, ailesine ve AK Parti camiasına bir kez de buradan başsağlığı diliyorum. Siyasete şiddet karıştıranları kınıyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin insanlık suçudur."