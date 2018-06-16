Yetim'den Başsağlığı Mesajı

Başkan Yetim, mesajında şunları kaydetti;Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Şanlıurfalı Hemşehrimiz Abdulselam Halat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim.Ayrıca dün Suruç İlçemizde Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmalarında silahlı kavganın yaşandığını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kavgada Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybedenl M. Ali Yıldız'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ederim.