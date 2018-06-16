Yıldırım;Ömrünün Baharında Alçakça Şehit Ettiler



CENAZE MERASİMLERİNE VE TAZİYELERE KATILDI

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Bayram arefesinde yaşanan olaylar nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşandığı Şanlıurfa buruk bir bayram yaşarken, Şanlıurfa Valiliği’nde sabah yapılması planlanan bayramlaşma töreni de Başbakan Binali Yıldırım ile bazı bakanların cenaze törenlerine katılmak ve taziye ziyaretlerinde bulunmak amacıyla kente gelmesi münasebetiyle iptal edildi.Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfalıların acılarını paylaşmak, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.Şanlıurfa GAP Havalimanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başbakan ve Bakanlar, Şanlıurfa merkez ve Suruç’ta cenaze törenlerine katıldı.Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hakkari Yüksekova’da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehadete kavuşan Şanlıurfalı Topçu Onbaşı Abdulselam Halat’ın Asri Mezarlık Şehitliğinde düzenlenen cenaze merasimine katılırken, Bakan Soylu ise dün Suruç’ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Şanlıurfa Milletvekili Av. İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız’ın cenaze merasimine iştirak etti.Öğlen saatlerinde Şanlıurfa’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, dün Hakkari Çukurca’daki hain terör saldırısı sonucu şehit olan Şanlıurfalı Topçu Onbaşı Abdulsselam Halat ile yine dün Şanlıurfa’daki evlerinde balkondan düşerek hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kübra Dörtkardeş’in oğlu Agah Dörtkardeş’in (2) cenaze törenlerine katıldı.Şehit Abdulselam Halat’ın tabutunun başında kısa bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, şehidi rahmet ve minnetle anarak, “Başta babası ve aile efradı olmak üzere, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.Teröre karşı sert mesajlar da veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:Asri Mezarlık Camiinde, Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle omuzlara alınan Şehit Abdulselam Halat’ın cenazesi, aynı mezarlıktaki askeri şehitlikte gözyaşlarıyla toprağa verildi.Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Yıldız ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Suruç'a geçtiler.