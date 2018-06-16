Yıldırım;Ömrünün Baharında Alçakça Şehit Ettiler

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfalıların acılarını paylaşmak, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.
Şanlıurfa GAP Havalimanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başbakan ve Bakanlar, Şanlıurfa merkez ve Suruç’ta cenaze törenlerine katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hakkari Yüksekova’da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehadete kavuşan Şanlıurfalı Topçu Onbaşı Abdulselam Halat’ın Asri Mezarlık Şehitliğinde düzenlenen cenaze merasimine katılırken, Bakan Soylu ise dün Suruç’ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Şanlıurfa Milletvekili Av. İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız’ın cenaze merasimine iştirak etti.
Öğlen saatlerinde Şanlıurfa’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, dün Hakkari Çukurca’daki hain terör saldırısı sonucu şehit olan Şanlıurfalı Topçu Onbaşı Abdulsselam Halat ile yine dün Şanlıurfa’daki evlerinde balkondan düşerek hayatını kaybeden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kübra Dörtkardeş’in oğlu Agah Dörtkardeş’in (2) cenaze törenlerine katıldı.
CENAZE MERASİMLERİNE VE TAZİYELERE KATILDI
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUNŞehit Abdulselam Halat’ın tabutunun başında kısa bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, şehidi rahmet ve minnetle anarak, “Başta babası ve aile efradı olmak üzere, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Teröre karşı sert mesajlar da veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
Abdulselam kardeşimizi, ömrünün baharında alçakça şehit ettiler. Onun görevi, bu milletin huzuru, güvenliği için gece gündüz sınır hatlarında diğer arkadaşları gibi beklemekti. Tek derdi vardı, herkes kardeş olsun, barış olsun, birlik beraberlik olsun. Ülkemizin terörle mücadelesi, bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede, 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar mutlaka cezalandırılacaktır. Şehidimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Böyle mübarek bir günde, bayram sevincini yasa boğan bu alçaklara dünyayı dar etmek, boynumuzun borcudur. Bu milletin, Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklara bir daha gelmemek üzere yok etmektir. Bunun için de bir ve beraber olacağız, bu mücadelede omuz omuza, birlikte yürüyeceğiz. Bir kez daha Abdulselam Halat kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. O, iki bayramın bir arada yaşandığı bir günde ruhunu teslim etti. O, peygamber efendimize komşu oldu. Rabbim bize onun şefaatini nasip etsin. Geride kalanlara, başta babası ve aile efradı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Asri Mezarlık Camiinde, Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle omuzlara alınan Şehit Abdulselam Halat’ın cenazesi, aynı mezarlıktaki askeri şehitlikte gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Yıldız ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Suruç'a geçtiler.
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