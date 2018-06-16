Aydınlık, Ziyaretleri Sırasında Akyol İle Karşılaştı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık, Halfeti’de yaptığı seçim çalışmaları sırasında İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Zuhal Akyol ile karşılaştı. Aydınlık;“Halfeti'de esnaf ziyareti yaparken İYİ Parti Milletvekili adayı Zuhal Akyol Çiftkaya ile karşılaştık. Millet İttifak'ı olarak Çalışmalara tüm hızıyla devam ediyoruz.” dedi.