HDP'den Suruç Açıklaması...

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kavgada yaşamını yitirenlerden birinin, Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Ali Yıldız olduğu belirtildi.HDP'nin resmi Twitter hesabından, Suruç 'ta yaşananlara ilişkin yapılan açıklama şöyle:"24 Haziran'a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Suruç 'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiğinin bilgisini aldık. Bunu yapanları lanetliyoruz.Bu seçim bir savaş seçimi değildir, insanların birbirini öldürecek düzeye gelmemesi gerekir. İnsanlarımız kendi kaderlerini belirleyecekler, herkesin buna saygı duyması gerek. Biz halkımız kimi seçerse ona saygı duyacağız, karşı taraf da buna saygı duymak zorundadır!"