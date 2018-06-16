Yeşilkaya,Hakkında Flaş İddia!

FETÖ SOHBETİNE KATILAN FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ VERDİ

BYLOCK KULLANICI İSMİ, FORMA NUMARASI

FETÖ’YLE GENÇLERBİRLİĞİ’NDE OYNARKEN TANIŞTIM



UĞUR BORAL BANKA ASYA’YA 950 BİN TL YATIRDI

Fethullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin 2’si tutuklu 6 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül'e ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Zafer Biryol ifadesinde, eşi Urfalı olan Beşiktaş'lı Gökhan Gönül ve Şanlıurfaspor'un eski oyuncusu, futbolcu Menejeri Sedat Yeşilkaya'nın da ismini verdi.Futbolcuların dini sohbet amacıyla kendisini davet etmesi üzerine sohbetlerine katıldığını söyledi. Sohbeti veren kişinin Ahmet isimli bir okul müdürü olduğunu anlatan Bekir İrtegün, bu sohbetlere Ömer Çatkıç’ın da geldiğini söyledi. Bekir İrtegün ifadesinde, FETÖ’nün futbola yönelmesine ilişkin de şu yorumu yaptı:“Bu yapının bizim futbol camiasında bulunma sebebi tahminime göre sadece “biz burada da varız” şeklinde intiba uyandırmak olduğunu düşünüyorum zira bu yapının her yerde olma amaçları vardı.”Daha sonra, 2009 yılında Fenerbahçe’ye transfer olduğunu ve Ahmet isimli kişinin yönlendirmesiyle Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine gittiğini anlatan Bekir İrtegün, bu kişiyle o dönem Fenerbahçe’de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran’ın da görüştüğünü söyledi.Bekir İrtegün ifadesinde, söz konusu örgütün sohbetlerinde Fenerbahçe’de futbol oynadığı dönemde Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal’ı da gördüğünü anlattı. Bekir İrtegün bu sohbetlerin bazen Emre Belezoğlu’nun evinde de yapıldığını öne sürdü.Bekir İrtegün ifadesinde Bylock programını da Ali Şenel isimli örgüt imamının, ‘Senle internet üzerinden görüşelim. Bu programda peygamberin hayatını anlatan bilgiler var’ diyerek kendisine yüklediğini, kullanıcı ismini de ismiyle forma numarası olan ‘bekir4’ olarak koyduğunu söyledi. Bekir İrtegün, programı mesaj gelmiş mi diye bir kaç kez kullandığını söyledi.Bekir İrtegün’ün ismini vermesi üzerine gözaltına alınan Uğur Boral’ın ise ifadesinde FETÖ’yle 2002 yılında Gençlerbirliği’nde oynarken takım kaptanı Ümit Bozkurt aracılığıyla tanıştığını söylediği belirtildi. Uğur Boral da, yapılan sohbetlere takım arkadaşlarından Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Erkan Özbey, Ali Cansun ve Tunuslu Sammy Gtary isimli futbolcunun da geldiğini ifade etti.Uğur Boral, katıldığı sohbetlerin dini içerikli sohbetler olduğu ve Fethullah Gülen’in kitaplarının okunduğunu anlattı. Sohbet abisinin istemesi üzerine 2014’te Bankasya’ya 950 bin TL yatırdığını, olayları görünce de yaklaşık bir ay sonra parasını bankadan çektiğini söyledi.Kaynak: Sözcü