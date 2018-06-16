Tüysüz, Anlaşmayı İmzaladı

Şanlıurfa Barosu Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, Final okulları ile imzaladığı anlaşma avukat yakınlarını ilgilendiriyor. Tüysüz yaptığı açıklamada;“Baromuz ile Şanlıurfa Final Okulları arasında avukat yakınlarına indirim ve eğitim işbirliği protokolü imzalandı...” dedi.