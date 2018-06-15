Rektör Taşaltın’dan, Başsağlığı Mesajı

Bu haber 15 Haziran 2018 03:27:45 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın,Dün Hakkari'de Şehit Olan Urfalı Asker Abdulselam HALAT İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı.Taşaltın Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Yaptığı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verdi;