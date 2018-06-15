Suruç Failleri Kaçamayacaktır!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik saldırı lanetlendi.Suruç'ta Seçim Çalışması Yapan Ak Partililere Yapılan Saldırılar LanetlendiBakan Mevlüt Çavuşoğlu, , "Suruç'ta milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve ekibine terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Yıldız kardeşime ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu olayın sorumluları emniyetimiz ve yargımızdan kaçamayacaktır."Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik; "Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve heyetine yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Terör, barbarlık ve provokasyon milletin iradesinin önüne geçemez."BBP Genel Başkanı Mustafa Destici;"Urfa, Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partili kardeşlerimize yönelik menfur saldırıyı ve faillerini şiddetle lanetliyorum. Kahpe saldırıda hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum."Adalet Bakanı Abdulhamit Gül;"Suruç'taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylem ve şiddetten medet umanları kınıyorum. Halkımız seçim öncesi tüm kışkırtmalara sükunetle yaklaşacak, cevabı sandıkta verecektir."AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal;"Suruç'taki partililerimize ve seçmenlerimize itidal çağrısı yapıyorum. İbrahim Halil Yıldız kardeşimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum."Sağlık Bakanı Ahmet Demircan;Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada pek çok mazlumun bulunduğunu, insanların zulme uğradığı bir dönemde bir bayram idrak edeceklerine dikkati çeken Demircan, "Gönül ister ki biz burada huzur içinde bayramımızı idrak ederken, onlar da zulmün etkisinden kurtulmuş olsunlar. Bu da ancak milletin birliği, beraberliği ve güçlü Türkiye ile olacak. Bu bayramdan sonra bir bayram daha inşallah milletimiz yaşatacak. Güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi ve güçlü başkanıyla inşa edecek."