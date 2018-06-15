Başkan Bayık'tan Bayram Mesajı

Mesajında birlik ve beraberliğin önemine değinen Bayık 'Ortadoğu acının, savaşın, kan ve gözyaşının adresi haline gelmiş durumdadır. Müslüman halkların yaşadığı bu coğrafyanın barışla, huzurla ve mutlulukla anılması için birlik ve beraberliğe çok büyük bir ihtiyacımız var. Bu birlik ve beraberliği sağlamak da kesinlikle bizim elimizde ve bizim irademizdedir. Bu amaçla; İslam aleminin yarın hep birlikte idrak edece Ramazan Bayram'ının bütün dünyaya ve özellikle Müslümanlara barış, kardeşlik, sevgi, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın' dedi.