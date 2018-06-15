Başkan Peltek Ve Meclis Başkanı Altun'un Ramazan Bayramı Mesajı

BAŞKAN PELTEK RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, bir mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Başkan Peltek, bayramların, sevgi, saygı birlik ve beraberlik duygularının perçinlediği günler olduğunu vurguladığı mesajında şunları kaydetti “Bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barış halinde kardeşçe kucaklaştıkları müstesna günlerdir.

Bu Ramazan Bayramı’nın da kardeşlik ve dayanışma duygularımızı geliştirmesini, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta üyelerimiz olmak üzere, tüm halkımızın ve İslam Âleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun’’ dedi.

MECLİS BAŞKANI AHMET ALTUN RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Ahmet Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Altun yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının sonuna gelmiş olmanın burukluğu içerisindeyiz. Ancak, bayramlarımız da toplumumuzda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı arttıran özel günlerdir, sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır.

Dargınlıklarımız, kırgınlıklarımız varsa bir kenara bırakıp saygı, sevgi ve hoşgörü ortamında bayramı geçirmenizi temenni ediyor, ramazan ayı içerisinde yapmış olduğumuz tüm ibadetlerin kabulünü Cenab’ı Allah 'tan diliyor, bu vesileyle üyelerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam Âleminin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.