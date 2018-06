Urfalı Başkandan, Ataklı'nın İddialarına Jet Cevap

YAPTIKLARIM İNANILMAZ RAHATSIZ ETTİ

KAFA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

MİKSER CAN ATAKLI



SOL GÖRÜNÜMLÜ FETÖ'CÜ SİTELER BALIKLAMA ATLADI



RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Urfalı Melih Gökçek, Sözcü yazarı Can Ataklı'nın kendisi hakkında "Erdoğan'dan sonrasına ilk hazırlanan Melih Gökçek" başlıklı çok sert cevap verdi.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Melih Gökçek 'Son günlerde yaptığım tv programları ve attığım twitlerin çok ses getirmesi sayın cumhurbaşkanını düşürmek isteyen muhalefeti, FETÖ'cüleri, sol köşe yazarlarını inanılmaz rahatsız etti. Beni etkisiz hale getirmenin birinci yolu bizim aramıza fitne sokmak' dedi.'Bu cenahın benle, ikinci ve en etkin mücadele metodu, FETÖ'nün binlerce bot hesabından twitlerimin altına saçma twitler atıp, kafa karıştırmaya çalışmak' diyen Gökçek önemli bir uyarıda bulunarak 'Dikkat edin FETÖ'cüler twitter hesaplarında devamlı Atatürk fotoğraflarını kullanarak kendilerini kamufle etmeğe çalışıyor' ifadelerin kullandı.'Aramıza fitne sokma görevini üstlenen yazarlardan biri de Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı' diyen Melih Gökçek bu miksere göre; Melih Gökçek'in sık sık TV'ye çıkmasının nedeni, Erdoğan sonrasına hazırlık yapmak içinmiş ifadelerini kullandı.Sol medyanın Can Ataklı'nın yazısına balıklama atladığını söyleyen Gökçek 'Onlarca sol görünümlü, ancak çoğu FETÖ'nün kontrolünde olan internet sitesi Can Ataklı'nın yazısını haber yaptılar. Ne diye? Fitne kazanında bizim de mutlaka payımız olsun diye' açıklamasında bulundu.Gökçek Can Ataklı'ya şöyle seslendi:"Bak Can Ataklı istediğin kadar fitne kazanını kaynat. Bizi fitne kazanına sokamazsın. Biz TV'ye çıkmağa devam edeceğiz. Biz twitlerimizle halkımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Ve inşaallah ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. Nokta."