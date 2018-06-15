Urfalı Başkandan, Ataklı'nın İddialarına Jet Cevap

YAPTIKLARIM İNANILMAZ RAHATSIZ ETTİ
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Melih Gökçek 'Son günlerde yaptığım tv programları ve attığım twitlerin çok ses getirmesi sayın cumhurbaşkanını düşürmek isteyen muhalefeti, FETÖ'cüleri, sol köşe yazarlarını inanılmaz rahatsız etti. Beni etkisiz hale getirmenin birinci yolu bizim aramıza fitne sokmak' dedi.
KAFA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
'Bu cenahın benle, ikinci ve en etkin mücadele metodu, FETÖ'nün binlerce bot hesabından twitlerimin altına saçma twitler atıp, kafa karıştırmaya çalışmak' diyen Gökçek önemli bir uyarıda bulunarak 'Dikkat edin FETÖ'cüler twitter hesaplarında devamlı Atatürk fotoğraflarını kullanarak kendilerini kamufle etmeğe çalışıyor' ifadelerin kullandı.
MİKSER CAN ATAKLI
'Aramıza fitne sokma görevini üstlenen yazarlardan biri de Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı' diyen Melih Gökçek bu miksere göre; Melih Gökçek'in sık sık TV'ye çıkmasının nedeni, Erdoğan sonrasına hazırlık yapmak içinmiş ifadelerini kullandı.
SOL GÖRÜNÜMLÜ FETÖ'CÜ SİTELER BALIKLAMA ATLADI
Sol medyanın Can Ataklı'nın yazısına balıklama atladığını söyleyen Gökçek 'Onlarca sol görünümlü, ancak çoğu FETÖ'nün kontrolünde olan internet sitesi Can Ataklı'nın yazısını haber yaptılar. Ne diye? Fitne kazanında bizim de mutlaka payımız olsun diye' açıklamasında bulundu.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPACAĞIZ
Gökçek Can Ataklı'ya şöyle seslendi:
"Bak Can Ataklı istediğin kadar fitne kazanını kaynat. Bizi fitne kazanına sokamazsın. Biz TV'ye çıkmağa devam edeceğiz. Biz twitlerimizle halkımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Ve inşaallah ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. Nokta."
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