Suruç'ta 4 Kişi Ölmüştü,Sadece Tepki Dedi...

Mahmut Tanal, Suruç'ta AK Partililere yapılan ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de arasında olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı sadece tepki diye adlandırarak skandal bir paylaşıma imza attı..Mahmut Tanal, AK Partililerin seçim kapsamındaki gezisini kana bulayan hain PKK saldırısının sadece normal bir tepki olduğunu savundu.AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybemişti.Tanal sosyal medya hesabından "Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili adayının esnafı ziyaret etmesi sonucu esnaf tepki göstermiştir. Tepki üzerine olaylar olmuştur. Tüm milletimizi sağduyulu davranmaya davet ediyorum" dedi.