Erdoğan'dan,Suruç Açıklaması...

“BİZİM KÜRT KARDEŞLERİMİZLE DEĞİL PKK İLE SORUNUMUZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî İrade Platformu tarafından organize edilen iftarda yaptığı konuşmada, Suruç’ta AK Partililere yönelik saldırı hakkında, “Bu olay, PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hâlâ terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İrade Platformu tarafından Yenikapı'da organize edilen sivil toplum kuruluşlarının iftar programına katıldı.Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin iştirak ettiği iftarın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.Konuşmasının başında bugün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına yönelik saldırıya değinen ve saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda milletvekili Yıldız’ın kardeşinin de içinde olduğu 3 kişinin PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların arasında durumu ağır olanların olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Yıldız’ın seçim çalışmasını hazmedemeyen ve bunu kabullenemeyenlerin dün ne ise bugün de aynı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hâlâ terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum” diye konuştu.