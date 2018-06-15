Suruç'ta Neler Oldu;4 Ölü...

Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de arasında olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı olayın ardından aileye taziye ziyaretinde bulundu.Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Fakıbaba, esnaf gezilerinin her parti tarafından yapılan rutin bir faaliyet olduğunu belirtti.