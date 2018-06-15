Urfa'da ki Amatör Kulüplere;474 bin TL!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri temsilcilerini ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu kabul etti.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa’da faaliyetlerini sürdüren 70 amatör spor kulübüne yapılan toplam 474 bin TL yardımın alınmasında kendilerine verdiği destekten dolayı Vali Erin’e teşekkür ziyaretinde bulunan kulüp temsilcileri adına ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu; “Sayın Bakanımız ve Sayın Valimiz her zaman yanımızda oldular. Hep desteklerini gördük. Bu yardımın alınmasında da büyük katkıları var. Bu yüzden bugün buraya kendisine teşekkür etmeye geldik. Tüm kulüplerimiz ve sporcularımız adına Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Kulüplerimize biz teşekkür ediyoruz çünkü onlar gençlerimizi olası risk gruplarından koruyarak onların sağlıklı, bilinçli ve memlekete faydalı birey olmalarına vesile oluyorlar. Bu yolda hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. Hiçbir çocuğumuzu dışarıda bırakmayacak şekilde, onları istismar edecek olan kötü niyetli grupların etki alanından uzaklaştırmak ve onları milli ve manevi değerlerimiz etrafında geleceğe en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Bakanlığımızın yaptığı yardımların bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.