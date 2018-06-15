Harran Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi Açılacak

Bakanlar Kurulu kararı ile Harran Üniversitesi bünyesinde Eczacılık Fakültesi açılmasına dair karar, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Şanlıurfa’nın en çok ihtiyaç duyduğu fakültelerden biri olan Eczacılık Fakültesi’nin Harran Üniversitesi’nde kurulmasıyla birlikte, Resmi Gazetede yayınlanan kararlar çerçevesinde,ülkemizdeki farklı 17 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullaraçılacak.Genç nüfusu ile Türkiye’nin önde gelen şehri olan Şanlıurfa’nın ihtiyaç duyduğu bölüm ve fakülteleri bir bir açarak büyük bir açığı kapattıklarını dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Resmi Gazetede yayınlanan Eczacılık Fakültesinin kurulması kararı,Şanlıurfamıza bayram hediyesi olsun. Bakanlar Kurulunun onayladığı bu karar bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Emeği geçen tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Eczacılık Fakültesinin Üniversitemize ve Şanlıurfamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.