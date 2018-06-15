Yanmaz; “Ramazan Bayramınız Kurtuluş Bayramınız Olsun”

Bayramların sevgi Huzur ve Kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ve İslam alemine maneviyatın üstünlüğünü hatırlattığını belirten Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, tün Şanlıurfalı Vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.Yanmaz, yaklaşan 24 Haziran seçimlerin de Ramazan Bayramının bir kurtuluşun müjdecisi olmasını dilediğini belirterek şunları söyledi; “Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle.Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!”