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Bu haber 15 Haziran 2018 03:32:45 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba,Ak Parti Bu Hortumları Kesti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ceylanpınar'a çıkarma yaptı. Bakan Fakıbaba ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Ceylanpınar'da birtakım dizi ve temaslarda bulundu.

Fakıbaba,Ak Parti Bu Hortumları Kesti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında Ceylanpınar'a geldi. Bakan Fakıbaba'ya Ceylanpınar'a ziyaretleri sırasında Ak Parti Milletvekili Adayları Mehmet Ali Cevheri,  Halil Özşavlı ve Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız eşlik etti. Bakan Fakıbaba'yı parti binası önünde Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar karşıladı.
 

HDP'DEN KATILANLARA ROZETLERİ TAKILDI

Bakan Fakıbaba,  burada yaptığını konuşmada, uzun zamandır kente sık sık geldiğini belirterek kentte bulunduğu süre zarfında çeşitli ziyaretlerde bulunarak hasret giderdiğini söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken,  kırsal ve ilçe merkezi ayrımı yapmadan çalıştıklarını dile getirdi. Yapılan ziyaret sırasında Başkan Menderes Atilla'nın girişimleri sonucunda önceki gün HDP'den ayrılarak Ak Parti saflarına geçen Halil Kesmez ve Muzaffer Acet'e Bakan Fakıbaba tarafından rozetleri takıldı.
 

"24 HAZİRAN SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİLDİR"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türk halkının 24 Haziran’da ülkenin geleceğine oy vereceğini belirtti. Atilla, "Daha öncesinde Türkiye'yi sömüren siyonist ve emperyalist güçlerin hortumu Ak Parti kesti. Dedi sen bundan sonra Türkiye'yi sömüremezsin. Sen Türkiye'nin zenginliklerini alamazsın. Ak Parti iktidara geldiğinden bu yana insanlardaki konfor yüzde 500 arttı. Hanelerimizdeki zenginlik yüzde 500 arttı. Bu ülkede petrol kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Doğalgaz kuyuları bulundu mu, bulunmadı. Ak Parti döneminde ülkede altın madeni de bulunmadı. Nasıl halkımız bu kadar zengin oldu? Bunun tek bir açıklaması var. Ak Parti iktidarına kadar dış güçler bu ülkenin parasını ve zenginliklerini hortumluyordu. Ak Parti bu hortumları kesti. Ak Parti'den önce vatandaşın cebindeki 80 lirayı onlar alıyordu 20 lira ancak bize kalıyordu. Ama liderimiz Recep Tayyip Erdoğan hortumu kesip 100 liranın hepsi vatandaşa kalınca bugün otobanlara, asma köprülere, şehir hastanelerine ve bu kadar zenginliklere kavuşmuş olduk. Bunların kıymetini bilmek gerekiyor. Bizim için dava önemli, bizim için ümmet önemli, bizim için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önemlidir. El ele ve omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Bu dava kutlu bir davadır. İnanıyorum ki aziz milletimiz Cumhurun başı sayın Cumhurbaşkanımızı sandıktan daha güçlenerek çıkaracaktır. 24 Haziran sıradan bir seçim değildir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Bugün yanı başımızda Suriye’de yaşananları doğru okuduğumuzda bu seçimin önemi daha iyi anlaşılır. Bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen iç ve dış şer odakları, bugün ülkemizi zayıflatmanın hesaplarını yapmaktadır. Bunu hangi partiden olursa olsun tüm halkımız çok iyi algılamalıdır" dedi.
 

"İŞTE BURASI ER MEYDANI, İŞTE BURASI CEYLANPINAR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ceylanpınar'ın kendileri için önemli olduğunun altını çizerek, "Başkanımız Menderes Atilla ne dedi? Biz 24'üne kadar çalışacağız. Emin olun hep beraber çalışacağız. Ama 24'ünden sonra da halkın hizmetkarı olarak karşınızda olacağız. Ceylanpınar bizim için çok önemli, Başkanımız Menderes Atilla gerekeni çok güzel söyledi. Ne dedi? Bir komutan seçiyoruz, sakın ama sakın o komutanı silahsız ve askersiz savaşa göndermeyin. Onu erleri kim? İşte Ahmet Eşref Fakıbaba'dır, Mehmet Ali Cevheri'dir, Menderes Atilla'dır. Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferiyiz. Ayın 24'ü Recep Tayyip Erdoğan inşallah yeniden seçilecek. Ama biz onu meclise zayıf gönderirsek, elini kolunu bağlarsak onu devirmek çok kolay olur. İşte burası er meydanı, işte burası Ceylanpınar. Ak Partili kardeşlerim de çok iyi Fakıbaba'yı bilirler. Fakıbaba yalan söylemez, haram yemez, dik durur, eğilmez, sadece Allah'ın huzurunda eğilir ve adil bir insandır. Demin başkanımız çok güzel söyledi. Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle bu Ceylanpınar hepimize yetiyor. Şanlıurfa hepimize yetiyor, Türkiye hepimize yetiyor. Çok şükür bir bayrağımız, vatanımız ve devletimiz var. Hep beraber bu ülkede dostça ve kardeşçe yaşayacağız. Böyle bir belediye başkanımız, böyle bir ilçe başkanımız, böyle bir yönetimimiz ve siz varken, Allah'ın izniyle oyları füze gibi çıkaracağız ve sandıkları patlatacağız" diye konuştu.
 
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