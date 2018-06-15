Şeref Albayrak ‘Tan Ramazan Bayramı Mesajı

Halfeti Kaymakamı SAYIN ŞEREF ALBAYRAK ‘IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Toplumsal yaşamımızda önemli bir yeri olan Ramazan bayramı ; üzüntülerin, kaygıların ve sıkıntıların unutulduğu, sevinçlerin arttığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, umutların yeşerdiği müstasna günlerdir.

Ramazan Ayının getirdiği sevgi dostluk ve kardeşliğin bayramlarımızla taçlanıp ; birlik ve beraberliğin tek güç halini aldığı vatan topraklarında yaşayan herkesin yardımlaşma ve dayanışmanın ruhu içerisinde hareket ettiği bu özel günleri büyüklerimize sıla-i rahimde bulunup gönüllerini hoş tutarak , küçüklerimizi şefkat ve sevgiyle kucaklayarak değerlendirmeliyiz.Bayramlar ; dargınlıkların ve küskünlülerin sona ermesi için de fırsatlar sunar.Ramazan Ayının hissettirdiği manevi ruh ve heyecan toplumumuzun bütününde bayramlarla coşkuya dönüşüp birbirimizle kenetlenmemize sebep olacaktır.Bayramları sadece kendimiz ve ailemiz için değil çevremizdeki yaşlı , kimsesiz ,öksüz ve yetim,hasta ,engelli, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek de yaşamalıyız.

Ramazan ayı boyunca ilçemizde “Her gün Bir Mahallede İftar” programı tertip edip vatandaşlarımızla buluşarak ; gidilmedik yer , görüşülmedik kimse bırakmadan aynı sofrada oturarak birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendirip ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Millet olmayı, kardeşçe bir arada yaşamayı, paylaşmayı, aynı ruh ve gönül ikliminde bulunmanın anlamını ve zenginliğini her yaştaki insanımızın gönlüne girerek göstermiş olduk.

Vatandaşlarımızın bayramlarını huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bayram süresince görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda gerekli her türlü önlemleri almak üzere talimatlandırılmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle ; Halfetili vatandaşlarımın ve tüm çalışma arkadaşlarımın , milletimizin huzur ve selameti için vatan topraklarında nöbet tutan bütün güvenlik güçlerimizin aile fertleriyle birlikte Ramazan Bayramlarını kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum.