Turan’dan Ramazan Bayramı Mesajı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞERAFETTİN TURAN’IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJIİslam Aleminin baş tacı, On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ay’ını uğurlamanın hüznü ve Mübarek Ramazan Bayramı’na bir kez daha sağlıkla erişmemizin mutluluğunu yaşıyoruz.İslamiyet’in kutsal hediyelerinden olan bayram günleri; bizlerin kardeşliği, sevgiyi, komşuluğu, saygıyı ve daha nice değeri hatırlaması için büyük fırsattır. Ne mutlu ki bizler bu değerlerle donanmış bir dinin ve toplumun mensubuyuz.Bayram vesilesiyle böyle güzel bir dinin ve toplumun bir üyesi olduğumuzu bir kez daha idrak ederek bizi biz yapan bu değerlere sahip çıkmalı; her birimiz İslam dünyasının ve tüm insanlığın barış dolu, huzurlu günlerde yaşaması için kalbimizdeki sevgiyi ve kardeşlik duygusunu bütün dünya insanlarına sunmalıyız.Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Aziz Şanlıurfa Halkı olmak üzere tüm Milletimizin, bütün İslam Alemi’nin Ramazan Bayramını kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.