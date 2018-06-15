Aksu'dan Bayram Mesajı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam Alemi’nin bayramını kutladı.

Maneviyatın ve paylaşmanın en güzel günlerinin yaşandığı bir Ramazan Ayını geride bıraktıklarını söyleyen Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, 3 ayların müjdecisi olan Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Paylaşmanın en bol olduğu bir ayı daha güzel ve dolu dolu bir şekilde geride bıraktık. Ramazan Ayı, paylaşmanın ve kaynaşmanın özellikle de manevi değerlerinden bolca yaşandığı bir aydır. Bu ayın sonunda yaşanan bayram ise bunun en güzel haberidir. Bu duygu düşüncelerle öncelikle Şanlıurfalı hemşerilerimin ve tüm İslam Alemi’nin Mübarek Ramazan Ayı Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum.”