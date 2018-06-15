Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 15 Haziran 2018 03:21:01 Tarihinde eklenmiştir.

Aksu'dan Bayram Mesajı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam Alemi’nin bayramını kutladı.

Aksu'dan Bayram Mesajı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam Alemi’nin bayramını kutladı.

Maneviyatın ve paylaşmanın en güzel günlerinin yaşandığı bir Ramazan Ayını geride bıraktıklarını söyleyen Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, 3 ayların müjdecisi olan Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Paylaşmanın en bol olduğu bir ayı daha güzel ve dolu dolu bir şekilde geride bıraktık. Ramazan Ayı, paylaşmanın ve kaynaşmanın özellikle de manevi değerlerinden bolca yaşandığı bir aydır. Bu ayın sonunda yaşanan bayram ise bunun en güzel haberidir. Bu duygu düşüncelerle öncelikle Şanlıurfalı hemşerilerimin ve tüm İslam Alemi’nin Mübarek Ramazan Ayı Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum.”

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Başkan Bayık'tan Bayram Mesajı
Başkan Bayık'tan Bayram Mesajı
Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Peltek Ve Meclis Başkanı Altun'un Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Peltek Ve Meclis Başkanı Altun'un Ramazan Bayramı Mesajı
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, bir mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Urfalı Başkandan, Ataklı'nın İddialarına Jet Cevap
Urfalı Başkandan, Ataklı'nın İddialarına Jet Cevap
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Sözcü yazarı Can Ataklı'nın kendisi hakkında "Erdoğan'dan sonrasına ilk hazırlanan Melih Gökçek" başlıklı yazısına cevap verdi.
Suruç'ta 4 Kişi Ölmüştü,Sadece Tepki Dedi...
Suruç'ta 4 Kişi Ölmüştü,Sadece Tepki Dedi...
Mahmut Tanal, Suruç'ta AK Partililere yapılan ve AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de arasında olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı sadece tepki diye adlandırarak skandal bir paylaşıma imza attı..
Urfa Valiliğinden,Suruç Açıklaması...
Urfa Valiliğinden,Suruç Açıklaması...
Şanlıurfa Valiliği'nden Suruç açıklaması: Biri sayın milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti
Harran Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi Açılacak
Harran Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi Açılacak
Bakanlar Kurulu kararı ile Harran Üniversitesi bünyesinde Eczacılık Fakültesi açılmasına dair karar, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yanmaz; “Ramazan Bayramınız Kurtuluş Bayramınız Olsun”
Yanmaz; “Ramazan Bayramınız Kurtuluş Bayramınız Olsun”
Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Ramazan Bayramını kutladı.
Fakıbaba,Ak Parti Bu Hortumları Kesti
Fakıbaba,Ak Parti Bu Hortumları Kesti
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ceylanpınar'a çıkarma yaptı. Bakan Fakıbaba ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Ceylanpınar'da birtakım dizi ve temaslarda bulundu.
HRÜ Yaz Okullarında Online Başvuru Dönemi
HRÜ Yaz Okullarında Online Başvuru Dönemi
Harran Üniversitesi Rektörlüğü, yaz okullarına kayıt işlemlerinde, başvuranların maliyetlerini düşürmek ve zaman israfını önlemek amacıyla online kayıt sistemini hayata geçirdi.
Şeref Albayrak ‘Tan Ramazan Bayramı Mesajı
Şeref Albayrak ‘Tan Ramazan Bayramı Mesajı
Halfeti Kaymakamı SAYIN ŞEREF ALBAYRAK ‘IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Turan’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Turan’dan Ramazan Bayramı Mesajı
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞERAFETTİN TURAN’IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Aksu'dan Bayram Mesajı
Aksu'dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam Alemi’nin bayramını kutladı.
Urfalı Başkandan, Ataklı'nın İddialarına Jet Cevap
Urfalı Başkandan, Ataklı'nın İddialarına Jet Cevap
Suruç'ta 4 Kişi Ölmüştü,Sadece Tepki Dedi...
Suruç'ta 4 Kişi Ölmüştü,Sadece Tepki Dedi...
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giriyor
Urfa'da ki Amatör Kulüplere;474 bin TL!
Urfa'da ki Amatör Kulüplere;474 bin TL!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
36°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:10
Güneş
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿