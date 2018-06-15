Bağımsız Aday Erol: Tüm İslam Aleminin Bayramını Kutluyorum

Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı Şeyhmus EROL, Medya Ofisi aracılığıyla bir bayram mesajı yayımladı.24 Haziran Seçimlerinde Şanlıurfa’dan Bağımsız Milletvekili Adayı Şeyhmus EROL, yayımladığı bayram mesajıyla Şanlıurfalıların Ramazan Bayramını tebrik etti.Bayram mesajında tüm İslam Aleminin Bayramını Kutlayan EROL, çok kısa bir seçim süreci yaşandığını belirterek, bu süreçte ulaşamadıkları hemşerilerinden helallik istedi.Kendisine teveccüh gösteren herkese, özelliklere gençlere teşekkürlerini ileten bağımsız aday Erol; Ulaştığı insanlardan sosyal medya hesaplarındaki videoları ve paylaşımları herkese ulaştırmasını rica etti.Bizi bilenlerin, tanıyanların; bizi bilmeyenlerin de hakkımızda bilgi sahibi olması için çabalayacaklarına olan inancının tam olduğuna vurgu yapan Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili Adayı Şeyhmus EROL, bu konuda herhangi bir ihmalkarlığın da gösterilmeyeceğine emin olduğunu belirtti.