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Bu haber 15 Haziran 2018 03:13:10 Tarihinde eklenmiştir.

Çokan, Apali Köyünü Ziyaret Etti

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğü ziyaretlerine Apali Köyünü de dahil etti.

Çokan, Apali Köyünü Ziyaret Etti

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğü ziyaretlerine Apali Köyünü de dahil etti.

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan Apali Köyünde vatandaş ile sohbette bulundu. 24 Haziran seçimlerinde desteklerine talip olduğunu dile getiren Çokan, Köy halkına Cumhur İttifakından söz etti.
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