Bakış, Halkın Sorunlarını Çözme Yöntemini Sıraladı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, halkın sorunlarını çözme yönetmini sıraladı.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;“Halkımız bize tevveccüh edip, kendisine vekil tayin ederek meclise gönderirse, 3 ayda bir 'toplum buluşması' adıyla Urfa'da bulunan tüm sivil toplum örgütleri ile düzenli bir şekilde toplantılar düzenleyerek Urfa'nın sorunları ve bu sorunların giderilmesi için geliştirdikleri çözüm önerilerilerini alıp meclise taşıyacağız.3 ayda bir, Esnaflarla esnaf toplantısı, 3 ayda bir çiftçi toplantısı 3 ayda bir de öğrencilerle gençlik toplantıları düzenleyecek, talep ve önerilerini yerel yönetimler nezdinde çözülebilir olanları yerel yönetimler nezdinde, mecliste çözülebilir olanları meclise taşıyıp gündem yaparak, milli eğitim YÖK ve diğer kurumlarda çözülebilir olanları yine bu kurumlarla iletişime geçerek çözmeye çalışacağız.Bu çalışmalarımızda çözüm için hangi yere başvurulması gerekiyorsa, beraberimizde sivil toplum kuruluşlarından, esnaflardan çiftçi ve işçi kesiminden ve öğrencilerden 3'er kişi almak suretiyle bir heyet oluşturarak yapacağız.”