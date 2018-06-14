Suruç'ta Ak Parti'ye Saldırı,Kılıçdaroğlu'ndan Suruç Açıklaması!

Suruç'ta Ne Oldu?

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV-Bloomberg HT ve Show TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırılara ilişkin, "Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım." dediŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı.Karşılıklı Çatışmada 11 Kişi Yaralandı.Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.