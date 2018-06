Bucak'tan Ak Parti'ye Tam Destek

Ekonomist-Çiftçi Fatih Bucak’ın Siverek’te açmış olduğu seçim bürosunu ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayı Kasım Gülpınar, Bucak ile istişarelerde bulundu.Siverek’in sevilen simalarından Ekonomist-Çiftçi Fatih Bucak Ak Parti’ye desteklerinin tam olduğunu ifade etti. Fatih Bucak’ın da desteği ile Ak Parti Siverek’te oy oranlarını ikiye katlayacağı söyleniyor.Fatih Bucak’ın Siverek’te açtığı seçim bürosunu ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayı Kasım Gülpınar, ziyaret sonrası açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti; “Siverek’te ilk günden beri büro açılışı yaparak AK Parti’ye desteğini yine gösteren Fatih Bucak Beyefendinin bürosunu ziyaret ettik. Tabi ki kendisine minnettarız, şükranlarımızı sunmak için buraya geldik. Kendisi aday adaylığı sürecinden beri ve bizim de her zaman kendisinden yana tavır almamıza rağmen kısmette Siverek’te yalnız başımıza listede kalmak da varmış. Ama kendisi her zamanki kadirşinaslığını her zamanki vefasını gösterdi. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum”Ekonomist-Çiftçi Fatih Bucak ise Milletvekili Kasım Gülpınar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Sayın vekilimiz Kasım Gülpınar ziyaretiyle bize şeref verdi. Bu kutlu yürüyüşte kendisini yalnız bırakmak olmaz, ona desteğimiz açık ve net bir şekilde olacaktır. Eğitimi, kültürü ve asaletiyle Şanlıurfa ve Siverek’e hizmet yolunda Kasım Gülpınar en iyi isimdir. Onu desteklemek benim asli vazifemdir’dedi.