Vali Erin’den,Viranşehir’de Açılış Ve Temel Atma Töreni

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte gittiği Viranşehir’de, mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.Viranşehir Kaymakamı Ömer Cimşit’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin sorunları ele alınarak yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.Toplantı sonrası Viranşehir Kaymakamlığı önünde, Viranşehir’e yapılan bazı yatırımların açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.Viranşehir’in kaderini değiştirecek projelerin temelinin atıldığı ve açılışlarının yapıldığı törende, Viranşehir Doğalgaz Hattı, Temiz İçme Suyu Projesi, Viranşehir Lisanslı Depoculuk Tesisi ile Hilvan İlçe Tarım Müdürlüğü hizmet binası temel atma törenleri gerçekleştirildi. Programda ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce hayata geçirilen 41 kırsal kalkınma projesi ile hayvancılık mera projesi tanıtımları yapıldı.Açılış ve temel atma törenlerinden sonra Viranşehir Kaymakamlığı tarafından şehit ve gazi aileleri için verilen iftar yemeği programına katılan Bakan Fakıbaba, Vali Erin ve beraberindekiler, iftar programının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, sohbet ettiler.Viranşehir Öğretmenevinde ilçenin ileri gelen kanaat önderleri ile de bir araya gelen Bakan Fakıbaba, Vali Erin ve beraberindekiler, ilçeye yapılan ve yapılması gereken yatırımları istişare ederek, görüş alışverişinde bulundular.Viranşehirli vatandaşların sorun ve taleplerini Bakan, Vali, Milletvekili, Kaymakam ve diğer yetkililere aktarma imkanı bulduğu gecenin ardından, Vali Erin ve beraberindekiler vatandaşlarla buluşmak üzere Siverek’e hareket ettiler.