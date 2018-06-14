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Bu haber 14 Haziran 2018 03:09:54 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekil,O Başkanı Şikayet Etti...

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, TİKA Başkanı Serdar Çam’ın devlet memurluğundan çıkarılması için Başbakanlığa şikâyette bulundu. Tanal, “TİKA Başkanı Serdar Çam, devlet memuru statüsündedir ve siyasi paylaşımlar yapama. Parti devletine dönüşmemek için tarafsız olmayanlar, memuriyetten uzaklaştırılmalıdır” dedi.

Urfalı Vekil,O Başkanı Şikayet Etti...

CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Avukat Mahmut Tanal, TİKA Başkanını Başbakanlığa şikâyet etti. TİKA Başkanı Serdar Çam’ın, sosyal medya hesabından “Bağdat caddesinde cuntacılara alkış tuttular, Darbeye direniş için sela veren Müezzini dövmeye kalktılar, “Yurtta sulh,cihanda sulh” konseyi, CB ile binlerce insanı katledip içeriye tıkacaktı, Şimdi ortalıkta bir yığın söz dolaşıyor; Fazla söze gerek yok Herkesin kafası gayet net” içerikli mesaj paylaşmasının memuriyetin tarafsızlığına ve objektifliğine gölge düşürdüğünü dile getiren Tanal, sözlerine şöyle devam etti: 
Chpâli Tanal, Tika BaÅkanÄ±nÄ± BaÅbakanlÄ±Äa ÅikÃ¢yet Etti
“TİKA Başkanı Serdar Çam kamu görevlisidir ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Kendisine ait Twitter sosyal medya hesabından 09.06.2018 tarihinde yazdığı “Bağdat caddesinde cuntacılara alkış tuttular, Darbeye direniş için sela veren Müezzini dövmeye kalktılar, “Yurtta sulh,cihanda sulh” konseyi, CB ile binlerce insanı katledip içeriye tıkacaktı, Şimdi ortalıkta bir yığın söz dolaşıyor; Fazla söze gerek yok Herkesin kafası gayet net” mesajıyla iktidar yanlısı olmayan, farklı siyasi görüşte bulunan vatandaşlarımızı darbe yanlısı kişilermiş gibi aksettirmeye yönelik siyasi, ideolojik, ayrımcılığa yol açan, halkı kin ve nefrete tahrik edici mesaj yayınlamıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun tüm hükümlerine uymakla yükümlü olan TİKA Başkanı Serdar Çam, 657 sayılı yasanın Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık başlıklı 7’inci maddesini, yazdığı Twitter mesajıyla açıkça ihlal etmektedir. Emredici 7’inci madde hükmüyle, kamu görevlilerinin siyasi ideolojik amaçlı beyanda bulunmaları yasaktır. Serdar Çam’ın eşi AKP Milletvekilidir. Serdar Çam’da açıkça iktidar yanlısı söylemlerle devlet memuru vakarına aykırı davranmıştır. Bu sebeple 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun cezai sonuç bağladığı 125’inci maddesi E bendi g alt bendi hükmüne göre devlet memurluğundan çıkarılması gerekmektedir.” 

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CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, TİKA Başkanı Serdar Çam’ın devlet memurluğundan çıkarılması için Başbakanlığa şikâyette bulundu. Tanal, “TİKA Başkanı Serdar Çam, devlet memuru statüsündedir ve siyasi paylaşımlar yapama. Parti devletine dönüşmemek için tarafsız olmayanlar, memuriyetten uzaklaştırılmalıdır” dedi.
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