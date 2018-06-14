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Bu haber 14 Haziran 2018 03:02:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’ya, Fıstık Ve İsot Fabrikası Müjdesi

Tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi alanlarında büyük yatırımların yapıldığı Şanlıurfa’da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Türkiye’nin en büyük tesisleri için temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Urfa’ya, Fıstık Ve İsot Fabrikası Müjdesi

Tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi alanlarında büyük yatırımların yapıldığı Şanlıurfa’da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Türkiye’nin en büyük tesisleri için temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gıda OSB içerisinde, kamu iştiraki olarak fıstık ve isot fabrikası kurma hazırlıklarına başladıkları müjdesini verdi.
 

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı Parkında düzenlenen temel atma ve açılış törenlerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bürokratları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Et ve Süt Kurumu Şanlıurfa Et Kombinası ile Şanlıurfa Yem Fabrikasının temellerinin atıldığı törende, Tarım Kredi Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ye ait Viranşehir’deki 30 bin ton depolama kapasiteli tesisin açılışı da yapıldı. Şanlıurfa Besi Organize Sanayi Bölgesi üstyapı temel atma ve yatırımcılara arsa tahsis belgelerinin de takdim edildiği törende, Şanlıurfa’ya yeni yatırımların müjdeleri verildi.

 
VALİ ERİN: ŞANLIURFA STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Açılış ve temel atma töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’nın bölgesinde ve Türkiye’de stratejik öneme sahip bir coğrafyada yer aldığını ifade ederek, “Türkiye, Şanlıurfa’nın farkında. Cumhurbaşkanımız, Şanlıurfa’nın kritik öneminin farkında. Hükümetlerimiz, bakanlarımız, bürokratlarımız ve herkes Şanlıurfa’nın sahip olduğu yer altı, yer üstü zenginlikleri, büyük tarım potansiyeli, dünyanın sayılı birkaç şehriyle kıyas kabul eden zengin tarihi ve turistik varlığıyla ne kadar değer taşıdığını biliyor” dedi.
 

16 YILDA 38,2 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Şanlıurfa’nın, Türkiye’nin gidişatını yönlendirebilecek başta gelen illerden bir tanesi olduğunu kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa’nın son 16 yılda genel bütçeden 38,2 milyar TL kaynak aldığını hatırlattı. Bu kaynağın son kuruşuna kadar yatırıma dönüştüğünü belirten Vali Erin, şunları söyledi: “Bugün dört hizmetin temelini atıyor, açılışını gerçekleştiriyoruz. Tarım Bakanımız, Bakanlığa geldiği günden itibaren, Şanlıurfamızın geçmiş dönemlerden ihmal edilen yatırımlarını hızlı şekilde planlamak ve hayata geçirmek, yapılanların üzerine yenisini eklemek için büyük bir çaba ve gayret sarfediyor. Bunun somut örneğini, bir iki haftadır attığımız hizmetlerde görmek mümkün. Bugün de temelini atacağımız bu dört güzel yatırımın hayata geçirilmesi ile Şanlıurfa tarım ve hayvancılık alanında, lisanslı depoculuk alanında da önemli bir mesafe katedecek. Aynı zamanda bölgenin en büyük Besi Organize İhtisas Sanayi Bölgesini tamamlamak üzereyiz. 100 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleşti. Çeşitli nedenlerle aksayan Besi OSB’deki hizmetler de bakanlığımızın müdahalesiyle düzene girdi. Yeni tahsis edilen kaynaklarla Türkiye’nin en büyük besi organize ihtisas sanayi bölgesini Şanlıurfa’mızda kurmuş olacağız”
 
FISTIK VE İSOT FABRİKASI MÜJDESİ
Konuşmasında, Şanlıurfa’da heyecan yaratacak iki yatırım müjdesini de veren Vali Erin, Gıda OSB içerisinde fıstık ve isot fabrikası kurmak için de çalışmalara başlandığın belirterek, “Tarım Bakanlığımızın kaynaklarıyla Gıda OSB içerisinde bir fıstık işleme ve paketleme tesisinin temelini bir kamu yatırımı olarak atacağız. Bunun hemen yanında Şanlıurfa’nın tarımsal değerlerinden olan isotun işlenmesi, markalaştırılması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik bir tesisimiz de Tarım Bakanlığı kaynaklarıyla Şanlıurfa’ya kazandırılmış olacak. Tüm bunlar için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Hükümetlerimize, çok değerli bakanımıza, daha önceki bakanlarımıza, yerel yöneticilerimize, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
 
BAKAN FAKIBABA: EN BÜYÜK KOMBİNA ŞANLIURFA’YA KURULUYOR
Şanlıurfa’da Et ve Süt Kurumu kompleksi kurulmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olduğunu ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Ben Bakanlık görevine geldiğim zaman şunu söyledi: Benim fakir, dar gelirli vatandaşlarıma et yedireceksin. Ben de talimat, emirdir deyip çalışmaya başladım” diye konuştu.
Şanlıurfa’da hayata geçirilen yatırımların bir dönemler hayal bile edilemeyen projeler olduğunu söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da temelini atacakları Et ve Süt Kurumu kompleksinin günlük 70 büyük baş, 200 küçük baş kesim kapasitesine ve 1000 ton depolama kapasitesine sahip olduğunu, bu yatırımın bedelinin 60 milyon TL olduğunu ifade etti.
Şanlıurfa Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi için altyapıya 100 milyon TL’nin üzerinde para harcandığını da hatırlatan Fakıbaba, “Yem fabrikası da bölgemiz için çok önemli. Ses getirecek projelerin başında geliyor. Lisanslı depoculuk tesisimizin yatırım bedeli 110 milyon TL. Vatandaşlarımıza helal hoş olsun. Benden önceki Bakanımız Faruk çelik’e de teşekkür ediyorum” dedi.
 
OSB’DE 19 BİN GENCİMİZ ÇALIŞIYOR
Şanlıurfa Gıda Organize Sanayi Bölgesi açıldıktan sonra en büyük yatırım alacak yerin olacağını kaydeden Bakan Fakıbaba, şunları söyledi: “Tarım ve hayvancılığın merkezi olan yer, gıdanın da merkezi olur. Yarın orada çok büyük oranda gençlerimize iş bulacağız. Şu anda 19 bin gencimiz Organize Sanayi Bölgesinde çalışıyor. Gıda OSB ile daha çok gencimizi aynı şekilde istihdam edeceğiz. 2002 Yılından önce Şanlıurfa’da hayvancılıktan bahsederken, Eyyübiye’de binasının altında ve birkaç mağarada 5-10 büyükbaş hayvan besiciliğinden söz edilirken, bugün 106 bin büyükbaş hayvan beslenebilecek kapasitedeki Besi OSB’yi yapıyoruz. Hayvan Borsası’nı, Türkiye’nin en büyük Tarım İl Müdürlüğü’nü Şanlıurfamıza kazandırdık. Sekiz ilçemizdeki ilçe müdürlüğü binasını yeniliyoruz. Şanlıurfa her şeyin en güzeline layıktır.”
 
TÜM KÖYLERİN TRAFO SORUNU ÇÖZÜLECEK
Konuşmasında, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleşen ve kendisinden sonra da daha ileriye taşınan hizmetleri hatırlatan Bakan Fakıbaba, çiftçilerin hesaplarındaki blokeleri kaldırmaya başladıklarını, 2019 yılı sonuna kadar Şanlıurfa’nın tüm köylerindeki trafo ve altyapı sorunlarının tamamen son bulacağını ifade ederek, “Bu evelallah Ahmet Fakıbaba’nın sözüdür” dedi.
 
Konuşmalar ve törenin ardından, Bakan Fakıbaba, Vali Erin ve diğer katılımcılar ile vatandaşlar birlikte iftar açtılar.
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Ekonomi
Urfa’ya, Fıstık Ve İsot Fabrikası Müjdesi
Urfa’ya, Fıstık Ve İsot Fabrikası Müjdesi
Tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi alanlarında büyük yatırımların yapıldığı Şanlıurfa’da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Türkiye’nin en büyük tesisleri için temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.
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