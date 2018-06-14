Urfalı Türkücü Yalnız Bırakmadı,20 saniyede nakavt!

MAÇA ISINMASINA İZİN VERMEDİ

“TÜRK BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRIYORUM”

Torbalı’nın yetiştirdiği en önemli sporcuların başında gelen Dünya Kickboks Şampiyonu Cesur Turgay yeni bir rekorun altına imza attı. Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen Kick Boks Şampiyonası’na katılan 30 yaşındaki başarılı sporcu karşılaştığı Libya’lı rakibi Mohammad Shushan’ı 20 saniye gibi kısa bir sürede nakavt etmeyi başardı. Turgay’ın fırtına gibi başladığı maç seyircileri de coştururken daha önce çıktığı 30 maçta 17’si nakavt olmak üzere 27 galibiyeti bulunan Turgay, galibiyetlerine bir yenisini ekledi.Cesur Turgay, Kickboks Şampiyonası’nda kendisinden boy ve kilo olarak daha avantajlı konumda bulunan Libya’lı rakibini 20 saniye gibi kısa sürede nakavt etti. Turgay 171 cm ve 75 kilo, Libyalı ise 184 cm ve 78 kilo olarak ringe çıktı. Rakibini iyi analiz eden ve kondisyon olarak kendisinden daha iyi olduğunu fark eden Turgay, elini çabuk tutarak rakibinin maça ısınmasına izin vermeden nakavt etti.Cesur Turgay’ı bu zorlu maç öncesi ünlü sanatçı Urfalı Mahmut Tuncer’de yalnız bırakmadı. Tuncer’in şarkısıyla ringe çıkan Cesur Turgay yeni bir rekora imza attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Dövüş sporlarına başladığı günden bu yana her geçen gün üzerine katarak kendisini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Turgay, “Allah’a şükür sevenlerimi mutlu edip bana destek olanların emeğini boşa çıkarmadım. Maçı kazanacağımdan yana kendimden şüphem yoktu ama bu kadar erken olacağını beklemiyordum. Türk bayrağını başarıyla dalgalandırdığım için kendimle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.