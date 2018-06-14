Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 14 Haziran 2018 02:58:42 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Türkücü Yalnız Bırakmadı,20 saniyede nakavt!

Libya’lı rakibini 20 saniyede nakavt eden Cesur Turgay rekorları alt üst etti. Torbalılı sporcu, Tekirdağ’da düzenlenen ve canlı olarak yayınlanan organizasyona damga vurdu

Urfalı Türkücü Yalnız Bırakmadı,20 saniyede nakavt!

Torbalı’nın yetiştirdiği en önemli sporcuların başında gelen Dünya Kickboks Şampiyonu Cesur Turgay yeni bir rekorun altına imza attı. Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen Kick Boks Şampiyonası’na katılan 30 yaşındaki başarılı sporcu karşılaştığı Libya’lı rakibi Mohammad Shushan’ı 20 saniye gibi kısa bir sürede nakavt etmeyi başardı. Turgay’ın fırtına gibi başladığı maç seyircileri de coştururken daha önce çıktığı 30 maçta 17’si nakavt olmak üzere 27 galibiyeti bulunan Turgay, galibiyetlerine bir yenisini ekledi.  

MAÇA ISINMASINA İZİN VERMEDİ


Cesur Turgay, Kickboks Şampiyonası’nda kendisinden boy ve kilo olarak daha avantajlı konumda bulunan Libya’lı rakibini 20 saniye gibi kısa sürede nakavt etti. Turgay 171 cm ve 75 kilo, Libyalı ise 184 cm ve 78 kilo olarak ringe çıktı. Rakibini iyi analiz eden ve kondisyon olarak kendisinden daha iyi olduğunu fark eden Turgay, elini çabuk tutarak rakibinin maça ısınmasına izin vermeden nakavt etti.

“TÜRK BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRIYORUM”


Cesur Turgay’ı bu zorlu maç öncesi ünlü sanatçı Urfalı Mahmut Tuncer’de yalnız bırakmadı. Tuncer’in şarkısıyla ringe çıkan Cesur Turgay yeni bir rekora imza attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Dövüş sporlarına başladığı günden bu yana her geçen gün üzerine katarak kendisini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Turgay, “Allah’a şükür sevenlerimi mutlu edip bana destek olanların emeğini boşa çıkarmadım. Maçı kazanacağımdan yana kendimden şüphem yoktu ama bu kadar erken olacağını beklemiyordum. Türk bayrağını başarıyla dalgalandırdığım için kendimle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.
Etiketler
Yorum Yap
Spor
Urfalı Türkücü Yalnız Bırakmadı,20 saniyede nakavt!
Urfalı Türkücü Yalnız Bırakmadı,20 saniyede nakavt!
Libya’lı rakibini 20 saniyede nakavt eden Cesur Turgay rekorları alt üst etti. Torbalılı sporcu, Tekirdağ’da düzenlenen ve canlı olarak yayınlanan organizasyona damga vurdu
Urfaspor'da,Kongre Ertelendi...
Urfaspor'da,Kongre Ertelendi...
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, dün yapılması planlanan ancak salt çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelenen olağan kongre ile ilgili açıklamada bulundu.
Kudat,İstifa Etti!
Kudat,İstifa Etti!
TFF 3. Lig temsilcimiz Karaköprü Belediyespor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Mehmet Kudat görevinden istifa etti.
Yeni Takımı Belli Oldu!
Yeni Takımı Belli Oldu!
DENİZLİSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ
Akçakın,Yeni Takımına İmzayı Attı...
Akçakın,Yeni Takımına İmzayı Attı...
2018-2019 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak açtı. Bugün, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yeni kulübü Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu, “ Manisa Büyükşehir Belediyespor’un TFF 2. Lig’de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum” dedi.
Genç Kaleci Davuş,Urfaspor'da!
Genç Kaleci Davuş,Urfaspor'da!
Şanlıurfaspor, Hacettepe’nin genç kalecisi Yasin Davuş ile anlaştı.
Yetim; “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”
Yetim; “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, yönetim olarak 10 Haziran’da olağan kongre kararı aldıklarını belirterek, “Halkımız destek verirse ve geçen yılki gibi sıkıntılar yaşanmayacaksa göreve devam edeceğiz” dedi.
Urfaspor,Kongreye Gidiyor...
Urfaspor,Kongreye Gidiyor...
Şanlıurfaspor olağan kongresi 10 Haziran'da yapılacak.
Urfaspor Hızlı Başladı!
Urfaspor Hızlı Başladı!
Şanlıurfaspor Teknik Direktör koltuğu için Kemal Kılıç ile anlaştıktan sonra transferde de atağa geçti ve orta saha oyuncusu Erkan Taşkıran ile anlaşma sağladı.
Kala'nın Yeni Takımı Belli Oldu...
Kala'nın Yeni Takımı Belli Oldu...
Menemen Belediyespor, Şanlıurfaspor'un başarılı oyuncusu Hüseyin Kala ile anlaştı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu son haftalarda kaçıran, Play-Off'tan da elenip 1. Lig'e yükselemeyen Menemen Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile yola devam etme kararı aldı.
Milliler İlk Galibiyetlerini Urfa'da Aldılar...
Milliler İlk Galibiyetlerini Urfa'da Aldılar...
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2018 CEV Voleybol Erkekler Altın Avrupa Ligi Türkiye-Ukrayna karşılaşması öncesi kente gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksü ve milli takım ekibi ile bir araya geldi.
Kılıç,Geri Döndü!
Kılıç,Geri Döndü!
Şanlıurfaspor, 2011-2012 sezonunda Sarı-Yeşilli takımla şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Kemal Kılıç ile yeniden anlaştı.
Urfa’da, Silahlı saldırı: Bir yaralı
Urfa’da, Silahlı saldırı: Bir yaralı
Vali Erin’den,Viranşehir’de Açılış Ve Temel Atma Töreni
Vali Erin’den,Viranşehir’de Açılış Ve Temel Atma Töreni
Urfa'da,Alacak-Verecek Kavgası;4 Yaralı...
Urfa'da,Alacak-Verecek Kavgası;4 Yaralı...
Urfalı Vekil,O Başkanı Şikayet Etti...
Urfalı Vekil,O Başkanı Şikayet Etti...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
32°C / 22°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:10
Güneş
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿