Urfalı Eski Başkan Hakkında Bomba İddia!

"ASLINDA KENDİNİ PARTİSİNE HATIRLATIYOR"
Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'onuru kırılarak azledildiğini' belirten Ataklı, "1994 yılından itibaren geçen yıla kadar aralıksız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Gökçek bir anda kapı önüne konuluvermişti. Gökçek'in uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Ama mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir, Melih Gökçek son bir iki haftadır sahibi olduğu Beyaz TV'de ortaya çıkmaya başladı. Çok ustaca ve her zaman yaptığı gibi “Erdoğan'ı methediyormuş” gibi yaparak aslında kendini hatırlatıyor partisine. Üstelik uğradığı ağır hakarete ve düşürüldüğü onursuz duruma rağmen partisine ve liderine vefa duygusu ile bağlı olduğu her koşulda “reisi” için kendini paspas edeceği duygusunu yayıyor etrafa" diye yazdı.
"GEÇİŞ SÜRECİNDE Ak Parti'NİN BAŞINA OTURABİLİR"
Melih Gökçek'in 24 Haziran'daki seçimde, olmadı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılacağı 8 Temmuz'da ortaya çıkacağını iddia eden Ataklı, "Erdoğan seçimi kaybettiğinde “Bu parti başsız kalamaz” diyerek elindeki medyayı da kullanarak kargaşadan yararlanacaktır. Gökçek bu geçiş sürecinde Ak Parti'nin başına oturabilir. İlerisi için bir şey diyemem ama gözlemlerimden çıkan hissiyatım bu yöndedir" ifadesini kullandı.
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