Vali Erin Başlattı,Şanlıurfa’dan 4 Kişi Destek Verdi

DEVLET, 1.2 MİLYAR TL ÖDENEK AYIRDI

ŞANLIURFA’DAN 4 KİŞİ DESTEK VERDİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, geçen yıl başlattıkları eğitim seferberliğine destek veren hayır sahiplerinden, 900 bin TL bağış yapan İşadamı Necati Demirkol’a, 500 bin TL bağış yapan Dr. Saadet Özdemir’e, Siverek’te bir okul yapımına başlayan Av. Sidar Tunca’ya ve Şanlıurfa’ya 25 okul yapma sözü vererek 3 tanesini teslim eden Kuveyt İnsani Yardım Platformu’na teşekkür etti.Kazançlarını başka yatırımlara dönüştürmek yerine, okul yapmak, insan yetiştirmek gibi ulvi bir hedefe yönlendiren hayır sahibi kişi ve kuruluşların bu davranışının, kelimelerle izahı mümkün olmayan çok büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Vali Erin, sanayiden tarıma, ulaştırmadan sağlığa kadar çok büyük gelişmeler yaşayan Şanlıurfa’da eğitimin altyapı sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik başlatılan çalışmalara destek vermeleri için, imkânı olan Şanlıurfalıları hayırda yarışmaya davet etti.Vali Erin, “Devletimiz, Türkiye genelinde eğitim öğretimi tüm okullarda tek döneme geçirmek için büyük bir hamle yapıyor. Bir çok ilimizde şu anda eğitim tek dönem olarak veriliyor. Ancak Şanlıurfa’da çok sayıda okulda halen ikili eğitim var ve sınıf mevcutları 45-50’yi bulan okullarımız var. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor, sadece 2017-2018 yılı eğitim yatırımları için ilimize 1,2 milyar TL’lik kaynak aktarıldı ki, bu rakam ile Şanlıurfa eğitim yatırımlarında Türkiye’de ilk sırada. Devlet üzerine düşeni yapıyor. Ama aradaki boşluk fazla. Bunu devletimiz karşılamaya muktedirdir ancak kısa zamanda bu boşluğu kapatmamız lazım. Devletin her yıl ayıracağı kaynaklarla bu eksikliğin tamamlanmasını beklemeyelim. İmkanı olan, hayır yapmak isteyen, buradaki toprağa ve şehrine kendisini borçlu hisseden, vicdani sorumluluğa sahip insanlarımızı ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz” diye konuştu.Eğitimde başarıyı yakalamak amacıyla sınıf mevcutlarını 24 civarına çekmek, ikili eğitim sistemini sonlandırarak Türkiye genelindeki tüm okullarda tek dönem eğitime geçilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon olarak belirlediği, 65. Hükümetin 2017-2019 eylem planı hedefine yönelik yatırımlar büyük bir hızla devam ediyor.Nüfus bakımından Türkiye’nin en büyük ilk on kenti arasında dokuzuncu sırada yer alan Şanlıurfa’nın, eğitimdeki başarısını Türkiye ortalamalarına yükseltmek için, 2017-2018 Yatırım döneminde devlet, Şanlıurfa’da sadece eğitim yatırımlarına 1,2 milyar TL ödenek ayırdı.2000’li yılların başında 5100 dersliğe sahip olan ve sınıf mevcudunun bazı okullarda 130’u bulduğu şehirde, hızla başlayan eğitim seferberliği sayesinde, devlet ve vatandaşların desteğiyle derslik sayısı 20 binin üzerine çıkarılarak sınıf mevcudu ortalaması 32 civarına çekildi. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sınıf mevcudunun 45’i bulduğu dersliklerin de yer aldığı Şanlıurfa’da, 2019 yılına kadar ikili eğitimi sona erdirerek tüm okullarda tekli eğitime geçilmesi, sınıf mevcutlarının Türkiye ortalamalarına çekilmesi amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında Şanlıurfa’nın her yerinde okul inşaatları yükseliyor.Yaklaşık 500 bin Suriyeli’nin de misafir edildiği kentte, devlet imkânlarıyla yapılan okullara ilave olarak, insani yardım kapsamında yabancı devletlerin yaptırdığı çok sayıda okul da yer alıyor.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, okul yapma çağrısına destek verenlerin başında Kuveyt, Katar, Ürdün ve Suriyeli hayırseverler başı çekerken, Kuveyt İnsani Yardım Platformu yapmayı söz verdiği 25 okuldan 3 tanesini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmiş durumda.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, eğitime destek çağrısı kapsamına, bir yıl içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yerli ve yabancı hayır sahipleri arasında 14 protokol imzalandı. Bu kapsamda, daha önce de Şanlıurfa’da okul yapımına destek veren eğitim gönüllüsü emekli doktor Saadet Özdemir, eğitim harcamalarında kullanılmak üzere 500 bin TL bağışta bulundu. Şanlıurfa’da eğitime destek veren hayırseverler arasında Siverekli Avukat Sidar Tunca, Siverek’te 12 derslikli bir okul inşa etmek için protokol imzalarken, en yüksek bağışta bulunan isim Şanlıurfalı işadamı Necati Demirkol oldu. Demirkol, Haliliye ilçesi Sırrın mahallesinde yapılacak 23 derslikli bir okula Suat Demirkol İlkokulu adının verilmesi şartıyla 350 bin TL, yine Sırrın Köylükent’te yapımı devam eden 24 derslikli bir okula Süreyya Demirkol Ortaokulu adının verilmesi şartıyla 350 bin TL ve Karaköprü ilçesi Hamurkesen köyünde inşaatı devam eden 12 derslikli bir okula Necati Demirkol Ortaokulu adının verilmesi kaydıyla 200 bin TL olmak üzere, toplam 900 bin TL bağışta bulunmayı öngören protokol imzaladı.Şanlıurfa'da daha önceden de hayır hizmetleri bulunan bir işadamının ise okul yapımı için protokol aşamasında olduğu öğrenildi.