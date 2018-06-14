Urfa Adamı ve Göbeklitepe,Cam'da!

Paşabahçe Mağazaları, tarih ve sanatı buluşturduğu Camda Dünya Mirası koleksiyonuna Şanlıurfa'nın arkeolojik şaheserlerini de ekledi.Paşabahçe Mağazaları'nın ‘Camda Dünya Mirası’ koleksiyonuna ‘Göbeklitepe Figür’ ve ‘Göbeklitepe Dikilitaş Obje’yi tarih ve sanatseverlerin beğenisine sunuyor.‘Göbeklitepe Dikilitaş Obje’, tapınaklarda bulunan T biçimindeki sütunlarda görülen el, kol tasvirlerinden ve sütunlar üzerinde işlenmiş hayvan rölyefleri ve soyut sembollerden esinlenilerek tasarlandı. Taş devrinden kalma bu tapınakların yapılış biçimindeki ortak özellik T biçiminde sütunlar ile çevrilmiş tapınakların merkezinde daha büyük ebatlı T biçiminde iki sütunun karşılıklı olarak yer almasıydı. T biçimindeki sütunlarda görülen el ve kol tasvirleri nedeniyle, sütunların stilize edilmiş insan formları olduğu düşünülmekte Sütunlar üzerinde, işlenmiş hayvan rölyefleri ve soyut semboller mevcut. Üretimi 2.000 adetle sınırlı, el imalatı camdan üretilen Göbeklitepe Dikilitaş Obje ‘pate de verre’ tekniği ile şekillendirilmiş.Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan dünyanın en eski tam boy heykeli, Urfa Adamı'ndan esinlenilerek tasarlanan ‘Göbeklitepe Figür’ ise el imalatı camdan üretilmişve ‘pate de verre’ tekniği ile şekillendirilmiş.Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan dünyanın en eski tam boy heykeli, Urfa Adamı'ndan esinlenilerek tasarlanan ‘Göbeklitepe Figür’ ise el imalatı camdan üretilmişve ‘pate de verre’ tekniği ile şekillendirilmiş.Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan Göbeklitepe Arkeolojik Alanının neolitik değer taşuyabileceği 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında fark edildi. Alanın gerçek anlamda keşfi ise, 1994 yılından sonra başlatılan arkeoloji kazıları ile ortaya çıkmaya başladı. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe’nin 12000 yıl öncesine uzanan bir kültür merkezi olduğu anlaşıldı.