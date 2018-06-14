MÜSİAD İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Müsiad Şanlıurfa İl Başkanlığına seçilen isim Mahmut Saatçi oldu. TÜMSİAD Şanlıurfa İl Başkanından ise tebrik gecikmedi. TÜMSİAD İl Başkanı Mehmet Sadık Sade;“Müsiad Şanlıurfa il başkanlığına seçilen Mahmut Saatçi beyefendiyi tebrik ederim İlimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak hizmetlere vesile olmasını rabbimden temenni ederim” diyerek Saatçi’yi tebrik etti.