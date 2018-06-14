Ertük, Pırpır Köyünü Ziyaret Etti

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği kırsal bölgeler arasına Pırpır Köyünü de ekleyen Ertürk, ziyaret sonrası;“Haliliye ilçesine bağlı PIRPIR köyünü ziyaret ettik.” diyerek köy halkının kendilerine vereceği destek sözü ile köyden mutlu ayrıldıklarını ifade etti.