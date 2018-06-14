Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran’da Urfa’da

Bu haber 14 Haziran 2018 09:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşriflerini böyle duyurdu;“Cumhurbaşkanımız ve AK davamızın Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 20 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’de Nevali Otel arkasındaki Şanlıurfa mitingine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.”