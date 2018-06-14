Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 14 Haziran 2018 08:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Yılların Dev Markasından Şok Karar

Keskinoğlu'ndan yapılan açıklamada, Ocak 2017'de bankalarla bir yeniden yapılanma anlaşması imzalandığı, ancak son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yılların Dev Markasından Şok Karar

Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Şirketten yapılan açıklamada "Son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle yönetim kurulumuzun 4 Haziran 2018 tarihli toplantısında oy birliği ile iflas talebinde bulunulmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi: “Keskinoğlu AŞ olarak, 55 yıldır gururla yumurta ve piliç eti sektöründe tüm Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Şirketimiz bugüne kadar Türkiye’yi 75 ülkede temsil ettik. 2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan ve İstanbul Sanayi Odası’nın raporunda 136’ıncı sırada olan şirketimiz, ticari faaliyetlerini aralıksız devam ettirebilmek için, geçici süreliğine iflas başvurusunda bulunmuş ve bugüne kadar benimsediği şeffaflık ilkesi gereği bu durumu kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır.”
 

 3 ay süreyle geçici mühlet

2011’den itibaren daha kaliteli ve hijyenik üretim için yapılan yatırımlar nedeniyle kullandıkları kredilerin yüksekliği ve eş zamanlı olarak sektördeki sorunlar nedeniyle kredilerin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşamaya başladıklarına vurgu yapılan açıklamada, “Bunun sonucunda da bankalarımızla görüşerek, 19 Ocak 2017 tarihinde kredilerimizi yeniden yapılandırdık ve faaliyetlerimize en etkin şekilde devam ettik. Ancak son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle, İİK. 285 ve devamı maddelerinde değişen haliyle tanımlanan ‘Borçlarını, vadesi geldiği hâlde veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunma’ durumu gerçekleştiğinden, kanun metnindeki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere öncelikle ve özellikle alacaklıların vadelerinde alacağına kavuşması ve ticari hayatımıza devam edebilmemiz amacıyla, yönetim kurulumuzun 4 Haziran 2018 tarihli toplantısında oy birliği ile nakit sıkışıklığı bildiriminde bulunmaya ve aynı zamanda mali durumun iyileştirilebilmesi ve en önemlisi varlığımızı ve devamlılığımızı sürdürmek adına TTK m.377 uyarınca iflas talebinde bulunulmasına karar vermiştir. Talebimiz dün mahkemece kabul edilmiş olup, düzenlediği tensip zaptında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermiştir” ifadeleri kullanıldı.


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran’da Urfa’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran’da Urfa’da
Seçim çalışmaları kapsamında il il dolaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 haziranda Urfa’ya geliyor.
Yılların Dev Markasından Şok Karar
Yılların Dev Markasından Şok Karar
Keskinoğlu'ndan yapılan açıklamada, Ocak 2017'de bankalarla bir yeniden yapılanma anlaşması imzalandığı, ancak son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunulduğu belirtildi.
Ekinyazı Halkı MHP’ye Destek Verdiğini Açıkladı
Ekinyazı Halkı MHP’ye Destek Verdiğini Açıkladı
seçim çalışmaları kapsamında ilçe ilçe mahalle mahalle gezen MHP’ye Ekinyazı’dan destek geldi.
Urfa’da, Silahlı saldırı: Bir yaralı
Urfa’da, Silahlı saldırı: Bir yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde,kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Vali Erin’den,Viranşehir’de Açılış Ve Temel Atma Töreni
Vali Erin’den,Viranşehir’de Açılış Ve Temel Atma Töreni
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte gittiği Viranşehir’de, mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
Urfa'da,Alacak-Verecek Kavgası;4 Yaralı...
Urfa'da,Alacak-Verecek Kavgası;4 Yaralı...
Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi dolayısıyla meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Urfalı Vekil,O Başkanı Şikayet Etti...
Urfalı Vekil,O Başkanı Şikayet Etti...
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, TİKA Başkanı Serdar Çam’ın devlet memurluğundan çıkarılması için Başbakanlığa şikâyette bulundu. Tanal, “TİKA Başkanı Serdar Çam, devlet memuru statüsündedir ve siyasi paylaşımlar yapama. Parti devletine dönüşmemek için tarafsız olmayanlar, memuriyetten uzaklaştırılmalıdır” dedi.
Urfa'da Arazi Kavgası;1 Ölü...
Urfa'da Arazi Kavgası;1 Ölü...
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahla kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Urfalı Eski Başkan Hakkında Bomba İddia!
Urfalı Eski Başkan Hakkında Bomba İddia!
Korkusuz ve Sözcü yazarı Can Ataklı, bugünkü "Erdoğan'dan sonrasına ilk hazırlanan Melih Gökçek" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur tarihi olan 8 Temmuz'a kendini hazırladığını iddia etti.
Urfa,Erdoğan'a Hazır!
Urfa,Erdoğan'a Hazır!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Şanlıurfa’ya yapacağı ziyaret öncesi, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kurum amirlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.
Harran Tıp’ın Yeni Başhekimi M.Akif Altay Oldu
Harran Tıp’ın Yeni Başhekimi M.Akif Altay Oldu
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay getirildi.
Başkan Güven: Yaparsa Yine Ak Parti Yapar
Başkan Güven: Yaparsa Yine Ak Parti Yapar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Karaköprü’de düzenlenen mahalle mitinginde yüzlerce vatandaş ile buluştu.
Urfa’da, Silahlı saldırı: Bir yaralı
Urfa’da, Silahlı saldırı: Bir yaralı
Vali Erin’den,Viranşehir’de Açılış Ve Temel Atma Töreni
Vali Erin’den,Viranşehir’de Açılış Ve Temel Atma Töreni
Urfa'da,Alacak-Verecek Kavgası;4 Yaralı...
Urfa'da,Alacak-Verecek Kavgası;4 Yaralı...
Urfalı Vekil,O Başkanı Şikayet Etti...
Urfalı Vekil,O Başkanı Şikayet Etti...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
32°C / 22°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:10
Güneş
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿